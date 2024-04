Dragon Ball, i 10 migliori archi di redenzione di tutto il manga

Il manga di Akira Toriyama è pregno di archi di redenzione, in cui personaggi inizialmente cattivi trovano nella fazione dei buoni un nuovo significato alla loro esistenza. Come avvenne per Piccolo,il cui sacrificio è centrale in Dragon Ball Z , quali sono i migliori momenti di redenzione di Dragon Ball?

Freezer... alleato?

Pochi cattivi in Dragon Ball sono spregevoli come Freezer, che in Dragon Ball Super si unirà per un breve periodo ai nostri beniamini. Ovviamente si tratta di una scelta dettata da interessi personali di dominazione universale, dimostrando come Freezer non cambierà probabilmente mai.

Gamme 1 e Gamma 2

Portati a credere che i nostri eroi siano i nemici, gli androidi Gamma 1 e Gamma 2 mostreranno la loro vera natura una volta scoperta la verità: il primo si unirà alla Capsule Corporation, mentre il secondo si sacrificherà per la salvezza dei compagni e del mondo.

Granolah, l'ultimo della sua stirpe

Una volta scoperta la verità sul reale responsabile della fine della sua stirpe, anche Granolah potrebbe avere un occasione di redenzione, dato che in passato aveva messo alle strette i nostri Saiyan considerandoli gli artefici della fine del suo popolo, Cerealiani.

Tenshinhan

Introdotto nel manga come rivale di Goku e Crillin ai tempi dell'uscita primi volumi, Tenshinhan, vincitore del 22° Torneo Tenkaichi, diventerà presto un prezioso alleato del Saiyan, ammirandone la forza e la bontà d'animo.

Broly

Anche Broly viene inizialmente manipolato dal perfido Freezer, convinto di poter utilizzare il potentissimo guerriero per mettere fine all'esistenza di Goku e Vegeta. Le cose cambiano quando i due Sayian riescono ad entrarci in contatto, mostrando compassione e aiutandolo negli allenamenti per migliorare e controllare se stesso.

Beerus

Beerus impara a rispettare Goku, divenuto degno della sua attenzione dopo il combattimento che ha visto il protagonista utilizzare la trasformazione in Super Saiyan God, portando il Dio della Distruzione a temere, talvolta, il potere del guerriero.

Majin Bu

Dopo la fine di Dragon Ball Z, ciò che permane del villain finale Majin Bu è solamente la sua versione più buona e pura, priva di influssi malvagi e demoniaci ma conservante l'originale potenza. Diventerà per questa ragione un alleato e amico prezioso dei guerrieri protagonisti.

Gli andoridi C-17 e C-18

Analogamente a Majin Bu, anche i malvagi androidi 17 e 18 daranno una svolta alle loro vite: una volta sopravvissuti al loro originale scopo, i due personaggi abbracceranno uno stile di vita decisamente più umano.

La redenzione di Vegeta

Vegeta è uno dei primi antagonisti di Dragon Ball Z, qualificatosi come spietato e pieno di ego, il Saiyan subirà un lento ma inesorabile processo di redenzione che lo porterà ad essere uno dei compagni più preziosi di Goku, avvicinando i due ad un contorto ma memorabile rapporto di amicizia.

Piccolo

Uno dei primi villain di Dragon Ball, il figlio del Grande Mago Piccolo verrà inizialmente presentato come l'ennesimo ostacolo da affrontare per il giovane Goku, tuttavia con il passare del tempo e dei capitoli, Piccolo diventerà uno dei migliori amici di Goku, in particolare, in Dragon Ball Z, il namecciano instaurerà un commovente rapporto di amicizia con Gohan, di cui sarà il mentore negli allenamenti.

Per rivivere gli indimenticabili momenti di quest'ultima redenzione, vi ricordiamo che la saga del 23° Torneo Tenkaichi di Dragon Ball è su Prime Video.

Su Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti di oggi.