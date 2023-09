Dragon Ball: le 10 trasformazioni più strane della serie

Le trasformazioni di Dragon Ball sono tanto iconiche quanto strane. Parte della bellezza della forma originale di Super Saiyan di Goku è stato il cambiamento drastico che è stato vederlo passare dal suo normale aspetto dai capelli neri a quello biondo appuntito che i fan conoscono e amano.

C'è da aspettarselo da Dragon Ball, ma alcune delle trasformazioni della serie vanno oltre la stranezza nel regno dell'insensato.

10. Gohan Beastia

Gohan è sempre stato in grado di sbloccare nuovi poteri basati sulle emozioni, ma il suo ultimo cambiamento, la Bestia di Gohan, sembra arrivare all'improvviso. Secondo Akira Toriyama, Gohan è potenzialmente "più forte di chiunque altro", ma questo non spiega ancora come abbia potuto raggiungere questa forma senza alcun allenamento o preparazione. Inoltre, l'autore ha svelato che Gohan bestia avrebbe dovuto avere un aspetto diverso in Dragon Ball Super.

9. Freezer d'oro

Freezer d’oro è rispettivamente una delle trasformazioni più iconiche di Dragon Ball e anche una delle più strane. Dopo essere stato sconfitto da Goku e Vegeta, Freezer si è allenato per quattro mesi e ha ottenuto questa forma potenziata. È difficile credere che qualcuno possa raggiungere un tale livello di potere in così poco tempo, soprattutto considerando che Freezer non è mai stato un combattente particolarmente diligente.

8. Il potere massimo del Maestro Muten

La forma Max Power del Maestro Muten è una delle più buffe della serie. In questa forma, il suo livello di potenza aumenta notevolmente e improvvisamente gli crescono muscoli ridicolmente grandi. Sebbene sia un'abilità impressionante, è difficile non ridere quando si vede il Maestro Muten in questa forma.

7. La danza fusion di Gotenks

La danza fusion è una delle fonti di trasformazione più strane in Dragon Ball. Non solo unisce due persone in una, ma offre loro anche un cambio completo di vestiti nel processo. È un processo complicato e difficile da eseguire, nonché una delle trasformazioni più potenti della serie.

6. Trunks: Forma della rabbia

La Forma della rabbia di Trunks è una delle trasformazioni più controverse di Dragon Ball per i fan. L'unica spiegazione possibile è che in qualche modo gli ibridi umani/Saiyan devono acquisire poteri speciali come visto anche con Gohan, e forse Trunks era semplicemente in ritardo per la sua forma di Super Saiyancosì come Gohan lo era con il Super Saiyan 2 e ora Gohan Beast.

5. Vegeta Super Saiyan Blu

Il Super Saiyan Blu di Vegeta è una delle trasformazioni più recenti della serie. È una forma simile al Super Saiyan Blu di Goku ma è alimentata dalla rabbia e dall'ego di Vegeta. Per scoprire qual è il terzo personaggio di Dragon Ball a trasformarsi in Super Sayan Blu, leggete questo articolo. È una forma potente, ma è anche una delle più pericolose per Vegeta poiché può facilmente fargli perdere il controllo.

4. Toppo Dio della distruzione

Toppo è un personaggio che si è evoluto molto nel corso di Dragon Ball Super. Ha iniziato come un semplice guerriero di giustizia, ma alla fine è diventato un Dio della distruzione. Questa trasformazione è stata un po' deludente per alcuni fan poiché non ha portato a grandi cambiamenti nel personaggio di Toppo.

3. Cabba Super Saiyan

Cabba è un Saiyan dell'Universo 6 che ha raggiunto il Super Saiyan con sorprendente facilità. È stato in grado di raggiungere questa forma semplicemente osservando Goku e Vegeta. È un'abilità impressionante, ma è anche un po' ingiusta poiché Goku e Vegeta hanno dovuto allenarsi per anni per raggiungere questa forma.

2. Le prime tre forme di Freezer

Le prime tre forme di Freezer sono un po' strane in quanto sembrano essere tutte forme soppressa della sua forma finale. È difficile capire perché Freezer abbia bisogno di queste forme dato che la sua forma finale è già incredibilmente potente.

1. Goten Super Saiyan

Il Super Saiyan di Goten è la trasformazione più strana di Dragon Ball. Goten è un bambino che ha raggiunto il Super Saiyan semplicemente allenandosi con sua madre, Chichi. È un'abilità improbabile anche per l’universo di Dragon Ball in quanto significherebbe che Goten avrebbe il potenziale latente più elevato rispetto a qualsiasi altro personaggio della serie.

In conclusione, è difficile dire quale sia la trasformazione più strana di Dragon Ball, ce ne sono tante che lo sono per motivi diversi. Secondo voi quale si merita il titolo di trasformazione più strana?