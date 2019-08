Dragon Ball è il 15° franchise più venduto al mondo!

Che il franchise di Dragon Ball fosse tanto potente, in realtà, un pochino ce lo aspettavamo. Ma quando notiamo che sopra di essa ci sono colossi del calibro di Topolino e Super Mario allora è un po' tutto da rivedere con calma. Dopotutto, siamo nell'Olimpo dei titoli più famosi al mondo.

Dopo aver surclassato ogni altro rivale nei risultati finanziari di Bandai, l'opera di Akira Toriyama continua la sua epopea di successi forte dello straordinario impero economico riscosso anche in virtù dell'ultimo lungometraggio intitolato Dragon Ball Super: Broly. La notizia di cui vi stiamo parlando in questo articolo ha dell'incredibile, poiché il franchise si è finalmente immerso tra i big, tra i colossi del settore. E più di questo, ne ha raggiunto la 15a posizione, con incassi che si aggirano tra i 21 miliardi di euro. Giusto per farvi capire l'importanza del numero, sappiate che una manovra italiana come Quota 100, proposta a regime, costa 5 miliardi in meno.

Incassi spaventosi, ancor più improntarti se messi in correlazione a chi sta sopra, tra Batman al 14° posto (23 miliardi e mezzo di euro) e Pokémon al primo, con la bellezza di 83 miliardi (più del Pil dell'Etiopia). Le cifre fanno anche un po' riflettere circa l'attuale andazzo del mercato, soprattutto grazie a una scomposizione tabellare tramite "leggenda" in cui vengono identificati i maggiori introiti da medium: dal videogioco, passando per il cinema fino anche alle carta da gioco, ma con tanto altro compreso. Un fenomeno di massa che assume una certa importanza in un mondo in cui le passioni ne fanno da sovrano

