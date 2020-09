Dragon Ball: C-18 si mostra in uno splendido cosplay di Shiroko

Tra i personaggi di Dragon Ball più amati dai fan un ruolo di rilievo lo ha assunto da ormai tanti anni C-18, beniamino del pubblico e di una grossa fetta della community. Il personaggio, infatti, nonostante il poco spazio ottenuto con il seguito dell'anime ha continuato a stupire in splendide manifestazioni di creatività.

Sin dai tempi della saga degli androidi, gli appassionati del capolavoro di Akira Toriyama si sono affezionati a C-18 nella speranza che Crilin riuscisse a fare il passo in avanti. Anche per questo, l'eroina è oggi uno dei personaggi più amati dalla community, a riprova dei numerosi cosplay che i fan le dedicano saltuariamente, basti pensare alla perfetta interpretazione di Enji Night.

Sulla cresta di queste splendide reinterpretazioni nella realtà, recentemente anche shiroko ha voluto fornire la propria versione del personaggio. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte degli appassionati che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla somiglianza della cosplayer con la sua controparte originale. La foto, infatti, ha raggiunto in pochi giorni oltre 5 mila manifestazioni di apprezzamento, segno del forte gradimento dell'interpretazione di shiroko.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato questa curiosità su Vegeta e la sua famiglia.