Dragon Ball: C-18 è la protagonista di uno splendido cosplay di Andrasta

Il franchise di Dragon Ball non è caratterizzato unicamente da combattimenti e power-up improvvisi, bensì anche da personaggi femminili dal forte carisma che hanno fortemente contribuito alla popolarità del capolavoro di Akira Toriyama. E quale eroina più di C-18 merita un posto d'onore tra i fan?

La moglie di Crilin, infatti, è uno dei personaggi più apprezzati di tutto l'intero immaginario dell'opera, a riprova delle numerose manifestazioni di creatività che gli appassionati le dedicano saltuariamente. Su tutti, lo splendido cosplay in costume da bagno di Andrasta, una modella americana conosciuta anche per le proprie interpretazioni personali di Bulma.

La celebre influencer, che vanta oltre 263 mila follwer su Instagram, è un pilastro del settore soprattutto nei riguardi del franchise di Dragon Ball. Come se ciò non bastasse, per i fan Andrasta è la controparte reale di C-18, come dimostrano i suoi popolari cosplay. Uno di essi, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ritrae la cosplayer nei panni dell'iconica androide, in particolare nelle vesti di villain della saga dedicata.

