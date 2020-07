Dragon Ball: C-18 veste i panni di una splendida samurai in un'affascinante figure

L'epopea di Dragon Ball, seppur non brilli di numerosi personaggi femminili, è comunque riuscita a ritagliare una fetta di popolarità a quelle eroine del franchise che hanno partecipato alla narrazione nel corso della storia. Tra di esse, ad ogni modo, vi è un personaggio in particolare che ha riscosso un notevole successo nella community dedicata.

Stiamo parlando, ovviamente, di C-18, l'androide protagonista della Saga di Cell nonché la futura moglie di Crilin. I fan, in particolare, apprezzano particolarmente il gradevole aspetto del personaggio, come dimostrano i numerosi cosplay dedicati all'iconico cyborg. Proprio in virtù della sua popolarità, infatti, numerose compagnie le hanno dedicato modellini in scala, di cui l'ultimo realizzato da PD Studio.

La figure in questione è stata realizzata in due differenti varianti, in scala 1:4 e 1:6, rispettivamente proposte al pubblico al prezzo di 491 e 362 euro. La statuetta, dunque, ritrae C-18 nei panni di A-18, ovvero una sensuale samurai dal vestito provocante. Il modellino, inoltre, è arricchito dalla presenza di un LED in grado di illuminare la rappresentazione artistica anche al buio. Ad ogni modo, è già possibile preordinare la figure tramite il sito ufficiale fino a esaurimento scorte, con la spedizione prevista il prossimo novembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa semplice statuetta dedicata a uno dei personaggi femminili più apprezzati del franchise di Dragon Ball? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.