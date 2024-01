Dragon Ball, 27 anni fa appariva per la prima volta il Super Saiyan 4: lo rivedremo mai?

Gli appassionati di Dragon Ball festeggiano quest'oggi una grande ricorrenza. Il 30 gennaio, ma del 1997, il fandom veniva scosso da una nuova, epica trasformazione, per alcuni la più bella di sempre. Ventisette anni fa il Super Saiyan 3 veniva superato. Tanti auguri al Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, ma la domanda è una sola: lo rivedremo mai?

Come ci ricorda la pagina ufficiale di TOEI Animation, il 30 gennaio di ben 27 anni fa Goku si trasformava per la prima volta in Super Saiyan 4! L'accattivante estetica di questa forma, ben diversa da quella dei precedenti Super Saiyan, rende oggi questa trasformazione una delle più iconiche, benché non sia ufficialmente riconosciuta nel canone del manga scritto da Akira Toriyama.

Con Goku che si è portato avanti in Dragon Ball Super raggiungendo forme divine o l'Ultra Istinto degli Angeli, per molti il Super Saiyan 4 resta la trasformazione più bella di tutte. Il Super Saiyan 4 viene mostrato per la prima volta nell'episodio 35 di Dragon Ball GT, quando grazie alla piccola Pan Goku riesce a superare lo stadio di Scimmione Dorato.

Il character design del Super Saiyan 4 lo si deve a Katsuyoshi Nakatsuru, che figura nello staff di Dragon Ball Daima. Questo dettaglio fa sognare i fan: tornerà il Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima? Rispondere a questa domanda è ancora impossibile, ma sognare è lecito. Il fatto che Dragon Ball Daima sia un anime originale e che in qualche modo sia slegato da Dragon Ball Super potrebbe anche implicare la presenza di nuove trasformazioni. Non dimentichiamoci poi che Akio Iyoku vede un possibile MCU nel futuro di Dragon Ball!

In questi 27 anni il Super Saiyan 4 non è comparso solo in Dragon Ball GT, ma anche in tanti altri progetti collaterali. Solamente di recente, abbiamo visto il Super Saiyan 4 contro l'Ultra Istinto in Super Dragon Ball Heroes e probabilmente lo rivedremo all'interno del roster di Dragon Ball Sparking Zero. Insomma, questa trasformazione è destinata a non tramontare mai e anzi, l'augurio è che un giorno possa diventare canonica.