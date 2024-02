Dragon Ball, le 3 battaglie più emozionanti combattute da Gohan

In Dragon Ball, Gohan aveva raggiunto l'apice come personaggio nella saga di Cell, sbloccando il Super Saiyan 2 e sconfiggendo l'androide. Contro Super Buu, invece, la sua vittoria resta solo un What If suggestivo per Dragon Ball e non la realtà. Eppure, in diversi combattimenti Gohan ha comunque brillato. Quali? Attenzione agli spoiler!

3 - Gohan vs Gamma 1 + Cell Max

Come coreografia della lotta e qualità della produzione, lo scontro tra Gohan e Gamma 1 è eccezionale. Osservare il giovane Saiyan, sotto la pioggia, infuriarsi per il rapimento - anche se frutto di un inganno di Piccolo - di Pan, sua figlia, è senza prezzo. Quando poi tira fuori la forma "Suprema", lo scontro diventa a senso unico a favore di Gohan, che ricorda ai fan la sua vera forza. Successivamente, il figlio di Goku intraprende una battaglia con un Cell in versione Max e carico di una furia omicida. Per sconfiggerlo, Gohan supera sé stesso ed ottiene la trasformazione in "Beast". Questo dimostra che, anche se da Gohan ci si aspettava di più in Dragon Ball Super, in questa occasione non ha affatto deluso.

2 - Gohan vs Androide 17 e 18

Il Gohan del Futuro, che conosciamo attraverso il racconto di Trunks, è un personaggio stoico, freddo e serio, ma ha comunque mantenuto il suo lato tenero e altruista. Nello scontro con Androide 17 e Androide 18 dà tutto se stesso per cercare di salvare ciò che è rimasto del mondo e, soprattutto, per proteggere Trunks. Nonostante questa battaglia veda Gohan uscire sconfitto, il lirismo del momento e l'iconicità di questo Gohan "alternativo" restano impressi nella mente.

1 - Gohan vs Cell

La lotta tra Gohan e Cell è e sarà per sempre storia del fumetto e dell'animazione giapponese. La trasformazione di Gohan, da personaggio pacifico e innocente a macchina da guerra spavalda e senza pietà, dà i brividi ancora oggi. Senza contare che, a causa della propria arroganza, Gohan costringe Goku a sacrificarsi per salvare il pianeta dall'esplosione preparata da Cell. Questa morte intensifica ulteriormente il peso dello scontro e regala alla fanbase l'indimenticabile Kamehameha Padre-Figlio.