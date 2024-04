Dragon Ball, 3 cose che potreste non conoscere sul legame tra Piccolo e Gohan

Negli ultimi tempi, abbiamo pubblicato la lista dei personaggi più belli di Dragon Ball e oggi vogliamo parlare del profondo legame instauratosi tra due di essi: Gohan e Piccolo. Siete sicuri di aver colto ogni sfumatura del loro rapporto?

Gohan è grato a Piccolo per l'acquisizione della forma Beast

Iniziamo con un dettaglio recente, emerso nell'arco di Super Hero. Nel capitolo 103, Goku elogia apertamente Gohan per i risultati ottenuti con il Beast, ma il figlio ci tiene a sottolineare che è a Piccolo che va attribuito il merito per il raggiungimento di una forma così potente, dato che lo ha sempre sostenuto ed allenato in assenza del padre naturale.

Piccolo dice addio a Gohan telepaticamente prima di morire

Anche se si tratta di una serie non canonica, siamo convinti che, per diverse ragioni, valga ancora la pena guardare Dragon Ball GT. Uno dei momenti più toccanti dell'opera riguarda la morte di Piccolo, che si sacrifica per eliminare le Sfere del Drago Oscure dal mondo. Prima di salutare definitivamente lo spettatore, Piccolo si prende un po' di tempo per contattare Gohan telepaticamente, rassicurarlo sul fatto che andrà tutto bene e, infine, dirgli addio.

Gohan e Piccolo si fondono in Kallohan in un videogioco

Non molti sanno che, nel gioco intitolato Dragon Ball Fusions, Gohan e Piccolo riescono a fondersi, dando vita a Kallohan. Purtroppo, l'unione avviene tramite l'Anello Metamo, sviluppato da Bulma, e non attraverso la famosissima Danza di Metamor. Poco male, perché per la prima volta, abbiamo a disposizione in un gioco un bizzarro ibrido Saiyan-Namecciano pronto ad affrontare chiunque.

