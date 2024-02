Dragon Ball, 3 episodi filler che meritavano di essere canonici

Gli episodi non canonici nelle serie animate giapponesi non fanno esattamente la felicità dei fan ed esiste più di un record (negativo) in merito agli anime con più filler. Per fortuna, se si tratta di Dragon Ball, esistono diversi filler di buona qualità che non stonerebbero all'interno del "canone" dell'opera: vediamo di quali si tratta!

Goku contro se stesso (Episodio 130)

Durante questa puntata, Mr. Popo crea una replica di Goku in argilla in grado di eguagliare in forza il protagonista e di superarlo in quanto a lucidità. Allenandosi con questa sorta di clone, Goku capisce l'importanza di avere una mente calma e pacifica anche in battaglia, diventando molto più forte. Un gran peccato che questo episodio non sia canonico, poiché avrebbe dato valore a Mr. Popo e, con l'idea della copia in argilla, avrebbe migliorato gli allenamenti di Goten e Trunks che potrebbero presto ricevere un power-up in Dragon Ball Super.



Il regno dei demoni (Episodio 81)

Il regno demoniaco viene esplorato da Dragon Ball solo nella serie Z con il personaggio di Darbula e, successivamente, in un OAV, con Janemba. Nella prima serie, però, esiste la puntata 81 che vede Goku recarsi nel mondo dei demoni per salvare la principessa Misa, rapita dal demone Shula. L'ambientazione è affascinante, i concetti presentati sono unici e l'episodio scorre piacevolmente. Un bel filler!



La leggenda del Drago (Episodio 33)

Nella puntata in questione, il Maestro Muten racconta a Crilin e Laura (Lunch) la misteriosa storia riguardo Shenron e le Sfere del Drago. Anche se Dragon Ball Z, più avanti, smentisce quanto detto da Muten, l'interpretazione data dal Genio delle Tartarughe resta affascinante e coerente con la sua aura da "leggenda metropolitana". Ricordavate questi episodi? Li avete apprezzati all'epoca? Fatecelo sapere nei commenti!