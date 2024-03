Dragon Ball, 3 volte in cui Gohan ha deluso notevolmente le aspettative!

Anche se Dragon Ball Super, con la forma Beast, ha dato di nuovo rilevanza a Gohan, il Saiyan, in passato, ha più volte deluso la fanbase che, dopo la saga di Cell, si aspettava una centralità maggiore del figlio di Goku nell'economia della storia. Quali sono stati i momenti più sottotono di Gohan in Dragon Ball? Occhio, ne parliamo con spoiler!

3 - La sconfitta istantanea contro Freezer in Dragon Ball Super

Nel film Resurrection F, sembrava ci fosse il potenziale per un ritorno in scena di Gohan. Il personaggio, infatti, mostra inizialmente grande abilità in combattimento contro la legione dell'Imperatore Galattico e, dopo essersi trasformato in Super Saiyan, sconfigge Sisami senza fatica. Purtroppo, quando Freezer entra in battaglia, mette fuori gioco Gohan in un colpo solo, sferrato nella sua forma base.

2 - L'avvelenamento subito da Gohan nello scontro con Lavender

Quando Gohan affronta Lavender, uno dei lupi dell'Universo 9, si fa facilmente avvelenare dall'avversario che lo acceca con il suo veleno. La lotta si svolge interamente con Gohan privo di uno dei suoi cinque sensi e, pur mostrando eccellenti capacità di percezione del nemico, fa aumentare notevolmente i rimpianti dei fan che avrebbero voluto un trattamento diverso per il personaggio. Per quanto Gohan riesca ad avere la meglio sull'avversario, perde i sensi e il duello termina in pareggio.

1 - La mancanza di furbizia quando affronta Super Bu

Non sarà uno dei villain più memorabili di Dragon Ball Z, ma Super Bu ha rappresentato l'apice delle minacce della serie pre-GT e Super. Per sconfiggerlo, Gohan ha dovuto raggiungere nuove vette di potenza, ottenendo la splendida forma Ultimate. Tuttavia, nonostante il Saiyan si dimostri nettamente più forte di Super Bu, gli dà il tempo di riorganizzarsi, ragionare e assorbire sia Gotenks che Piccolo. Risultato? Un'inevitabile e umiliante sconfitta di Gohan su tutta la linea.

