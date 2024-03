Dragon Ball, 3 volte in cui Gohan è stato più potente di Goku

Anche se non ha avuto lo spazio che meritava, Gohan ha brillato più volte in battaglia. Il potenziale del figlio di Goku è così alto che non sono mancati momenti in cui Gohan ha deluso le aspettative in Dragon Ball. Eppure, ci sono state situazioni che hanno evidenziato la superiorità di Gohan rispetto a Goku. Parliamone, ma occhio agli spoiler!

Gohan ha raggiunto per primo lo stadio di Super Saiyan 2

Durante il Torneo di Cell, a causa della morte di C-16, si innesca una rabbia incontrollata nell'animo di Gohan che gli consente di trasformarsi in Super Saiyan 2. In quel momento di Dragon Ball Z, lui è il primo ad ottenere un potere così terrificante da mettere facilmente in difficoltà l'androide, ma Goku aveva sempre avuto saputo che nel figlio si nascondesse una forza tremenda.

Gohan, allenandosi da solo in segreto, ottiene la forma Beast

Nonostante Piccolo sia convinto che l'ex allievo stia battendo la fiacca da anni, ignorando ogni forma di allenamento, la realtà è ben diversa. Non solo Gohan si è allenato duramente in segreto, ma ha anche padroneggiato il Makankosappo, una delle mosse più belle di Dragon Ball. Nel combattimento contro Cell Max, poi, acquisisce la forma Beast molto rapidamente, eguagliando in men che non si dica gli sforzi fatti da Goku con l'Ultra Istinto.

Gohan vs Goku è stato uno scontro dall'esito sorprendente

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super ha dimostrato una volta per tutte di poter dire dare il proprio contributo nel futuro dell'opera. È riuscito a tenere testa a Goku in un 1 vs 1 ed è anche stato capace di scagliarlo lontano con un colpo ben assestato. Che sia arrivato il momento per Gohan di diventare il personaggio più forte di Dragon Ball?

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.