Dragon Ball: i 3 grandi villain che hanno plasmato i futuri antagonisti della serie

Nel corso della loro lunga avventura Goku e compagni hanno dovuto affrontare avversari sempre più potenti, misurandosi contro pericoli di scala galattica. Tuttavia, la maggior parte dei villain conosciuti in Dragon Ball sono stati profondamente influenzati da 3 personaggi memorabili e molto importanti. Scopriamo di chi si tratta.

Senza il Grande Mago Piccolo, Vegeta e l’imperatore galattico Freezer molti villain della serie non avrebbero avuto le stesse sfaccettature e particolarità. Attraverso questi tre antagonisti, infatti, Akira Toriyama ha saputo stabilire le basi con le quali poi avrebbe definito e sviluppato altre personalità malvagie.

Il Grande Mago Piccolo, con la sua incredibile forza e resistenza, rappresenta un prototipo degli antagonisti presentati successivamente, in Dragon Ball Z, quando Goku è ormai un adulto con una famiglia. Ma il suo contributo più importante si trova nella spiegazione della vera natura delle Sfere del Drago e delle loro origini, che ha posto i punti fondamentali per iniziare a comprendere la cosmogonia dell’universo della serie, esplosa poi in Dragon Ball Super con l’inserimento di angeli e divinità.

Nella sua prima apparizione Vegeta ha presentato a Goku, e al pubblico, la brutalità della razza guerriera dei Saiyan, incarnando alla perfezione la violenza e la furia distruttrice che li caratterizza, arrivando persino a uccidere il suo compagno Nappa perché dimostratosi inefficiente sul campo di battaglia. Orgoglioso, sicuro di sé, feroce, Vegeta è stato il primo personaggio a minacciare direttamente di distruggere la Terra con un colpo energetico dalla potenza inaudita, il Galick Cannon. Il principe dei Saiyan ha, di conseguenza, introdotto l’elemento ricorrente delle battaglie di raggi energetici, costringendo Goku a rispondere al suo attacco con una Kamehameha per evitare la fine del pianeta.

Arriviamo a Freezer, villain più ricorrente della serie, e anche più influente per i successivi antagonisti. Freezer incarna il male puro, si è macchiato di genocidi e massacri in vari sistemi dell’universo, è il responsabile della distruzione del pianeta natio dei Saiyan, Vegeta, e ha causato la trasformazione in Super Saiyan di Goku. Questo particolare elemento tornerà più e più volte nella serie, con villain che eseguono azioni provocatori col solo fine di far scatenare la vera forza dei protagonisti. Un altro importante contributo di Freezer è l’insieme di trasformazioni che può raggiungere. Il successo delle sue varie forme verrà sfruttato per costruire Cell e Majin Bu e i loro rispettivi stadi evolutivi.

Inoltre, il Grande Mago Piccolo, Vegeta e Freezer hanno contribuito ad attenuare l’attenzione data alle sfere del drago. Erano comunque interessati agli artefatti, in determinate situazioni, ma compivano le loro azioni malvagie per altri motivi, come dimostrare di essere sempre i migliori e i più potenti per alimentare il loro ego e orgoglio.

Giochi e risate è uno dei più venduti oggi su