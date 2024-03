Dragon Ball, 3 importantissime lezioni di vita che abbiamo appreso da Vegeta

Vegeta è tra i personaggi più amati di tutto Dragon Ball, opera del compianto Akira Toriyama. Il percorso di crescita interiore del Principe dei Saiyan è molto emozionante ed ha tutte le carte in regola per trasmettere importanti insegnamenti. Quali sono quelli più significativi? Proseguite nella lettura consapevoli che ci saranno spoiler!

Innanzitutto, ciò che si nota subito nel recente Dragon Ball Super (e che si percepiva anche in Dragon Ball Z dalla saga di Cell in poi) è il cambio di priorità di Vegeta. Pur rimanendo fedele a se stesso e conservando lo spirito competitivo e presuntuoso che lo contraddistingue, Vegeta ha imparato ad accettarsi per quel che è e a dare attenzioni e affetto alla propria famiglia, mettendola sempre al primo posto e dimostrando che il cambiamento e la maturazione interiore fanno parte della crescita.

Un'altra importante lezione di vita che si può apprendere da Vegeta è che il lavoro duro paga. Infatti, è proprio grazie alla tenacia e dedizione che lo contraddistinguono che c'è quasi sempre stato equilibrio tra lui e Goku in termini di forza.

Infine, a completare una delle migliori redenzioni di un villain in Dragon Ball c'è la presa di coscienza della propria vulnerabilità. Durante la saga di Majin Bu, Vegeta comprende l'immensa forza che risiede nella fragilità e si immola per salvare suo figlio Trunks e il pianeta dalla minacciosa creazione di Babidi. Nel farlo, il Principe si lascia persino sfuggire qualche lacrima, acquisendo una tridimensionalità toccante e definitiva.

Che ne pensate di Vegeta? È il vostro personaggio preferito di Dragon Ball o ne avete altri? Fatecelo sapere nella sezione commenti!