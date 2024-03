Dragon Ball, i 3 migliori scontri combattuti nei film canonici

Negli ultimi tempi, abbiamo discusso del motivo per cui quasi tutti i film di Dragon Ball non sono canonici, ma la situazione è diversa per Dragon Ball Super che, fino ad ora, ha dalla sua ben 4 lungometraggi che fanno parte della continuity della serie. Quali sono i migliori scontri di queste pellicole? Parliamone, ma occhio agli spoiler!

3 - Gohan e Piccolo vs Gamma 1 e Gamma 2

In questo caso, parliamo di una delle migliori battaglie combattute da Gohan in Dragon Ball Super, nonché l'apice visivo raggiunto da Dragon Ball Super: Super Hero. Ciò che rende memorabile questa parte del film è il meraviglioso temporale in mezzo al quale si svolge la sequenza d'azione e l'interazione dei colpi con la pioggia, che dona maggiore peso ad ogni pugno e calcio e sottolinea l'atmosfera drammatica della situazione. Ad un certo punto, sopraggiunge il giorno e la rinnovata luminosità dell'ambiente permette di apprezzare la spettacolare coreografia e le animazioni fluidissime messe insieme dalla Toei Animation.

2 - Goku Super Saiyan God vs Beerus

L'inserimento degli dei nella "lore" di Dragon Ball ha dato il via sia alla serie che al manga di Super, che si sono basati fortemente sulla figura introdotta da questo film: Lord Beerus. Per rivaleggiare vagamente con la forza di questa divinità della distruzione, anche Goku ha dovuto superare i propri limiti e diventare un Super Saiyan God, una forma ancora oggi molto affascinante.

1 - Goku prima e Gogeta poi vs Broly

Non solo il film di Dragon Ball Super: Broly è uno dei migliori della saga, nella prima parte, dal punto di vista narrativo, ma nella seconda parte rende canonico l'amatissimo personaggio di Broly, migliorandone anche la caratterizzazione. Lo scontro tra Goku e Broly e poi il ritorno di Gogeta sono gli apici indiscussi dell'animazione messa in campo da Toei Animation per Dragon Ball, rivaleggiando solo con alcune specifiche puntate di Dragon Ball Super dedicate all'Ultra Istinto.

Menzione speciale per Gohan e Piccolo vs Cell Max che, con le nuove forme Beast ed Orange, escono finalmente dal ruolo di comprimari al quale erano stati relegati da tempo.