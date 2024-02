Dragon Ball, 3 mosse fortissime che Goku non è mai riuscito a utilizzare

Anche se il livello di potenza raggiunto da Son Goku è eccezionale e sono pochi i personaggi di Dragon Ball Super che l'Ultra Istinto ancora non può battere, esistono delle tecniche che il Saiyan non ha mai padroneggiato. Noi ne abbiamo scelte 3 tra le più iconiche. Attenzione, seguono piccoli spoiler minori su Dragon Ball.

Lampo Finale

Questa tecnica, utilizzata da Vegeta, permette all'ex principe dei Saiyan di accumulare la propria energia vitale nelle mani, dalle quali poi scarica un raggio devastante che gli ha permesso, per esempio, di polverizzare la parte superiore del corpo di Cell. È una sorta di versione potenziata del Cannone Galick, tecnica appartenente, anche in questo caso, a Vegeta.

Cannone Speciale

Il Makankosappo (per dirla in lingua originale) è la mossa più caratteristica di Piccolo. Per chi se lo fosse dimenticato, ricordiamo che questa tecnica ha ucciso sia Goku che Raditz all'inizio di Dragon Ball Z. Questa abilità vede l'utilizzatore radunare il proprio ki sulla punta di due dita, appoggiate sulla fronte, che poi vengono indirizzate verso il bersaglio, per colpirlo con un potentissimo raggio a spirale che non lascia scampo al nemico. Successivamente anche Gohan ha imparato il Makankosappo, come vediamo in questa splendida figure di Dragon Ball Super.

Colpi Interdimensionali

Pur essendo apparso solo in un OAV, Janemba è uno dei nemici più forti ed intriganti di Dragon Ball. Tra le sue molteplici abilità, c'è quella di creare varchi dimensionali nei quali può far passare le proprie parti del corpo per farle sbucare in altre zone, in maniera imprevedibile. Questa tecnica rende i colpi di Janemba molto difficili da schivare, perché è difficile prevedere dove si apriranno o riapriranno i varchi per far passare pugni e calci della pericolosa creatura.