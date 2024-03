Dragon Ball, 3 personaggi che meriterebbero di tornare in vita

Goku e compagni hanno dovuto fronteggiare minacce planetarie, e anche su scala universale, rischiando di venire uccisi. Alcuni tra i Guerrieri Z sono effettivamente caduti sul campo di battaglia per poi essere resuscitati attraverso i desideri delle sfere del drago. Ma chi meriterebbe un ritorno del genere? Ecco 3 proposte molto interessanti.

Iniziamo da un personaggio trovatosi dalla parte sbagliata nel momento sbagliato: C-16. Nato come una delle migliori creazioni del Dr. Gelo, questo androide si è rivelato molto più buono di quanto non apparisse, e ha sofferto una fine brutale per mano di Cell. La scena della sua distruzione resta ancora oggi commovente, e ha dato vita alla rabbia che condusse Gohan al raggiungimento del Super Saiyan 2. Visto il ritorno di diversi androidi, sarebbe interessante vederlo tornare, magari al fianco dei protagonisti, o come eremita che vive in sintonia con la natura.

Proseguiamo con un Saiyan, considerato di infimo livello, ma in realtà decisamente potente, come ha svelato il suo retcon durante la saga di Granolah il Sopravvissuto. Stiamo parlando di Bardack. Sin dalla sua prima apparizione, nello speciale Dragon Ball Z: le Origini del Mito, il padre di Goku ha riscosso grande successo tra i fan, e rivederlo in azione, magari proprio al fianco del protagonista, sarebbe emozionante. Inoltre, potremmo scoprire molto di più sulla sua vita su Vegeta, prima che venisse distrutto, e sul vero potenziale latente dei Saiyan, mostrato nello scontro con Gas.

Concludiamo con uno dei migliori antagonisti creati da Akira Toriyama: il grande mago Piccolo. Macchiatosi di azioni indicibile e moralmente discutibili, questo villain ha seminato terrore, morte e distruzione quando Goku era ancora un ragazzo, arrivando persino ad eliminare il drago Shenron per evitare che qualcun altro usasse le sfere. Al giorno d’oggi il grande mago Piccolo non rappresenterebbe di certo una minaccia per Goku, Vegeta e gli altri, ma sarebbe comunque molto interessante vederlo tornare, e magari instaurare un rapporto singolare con suo figlio Piccolo.

