Dragon Ball, oltre 3 personaggi che vorremmo approfondire attraverso un film

L'IP di Dragon Ball ha dato vita a svariati film, ma la maggior parte di essi è incentrata su Goku. Ecco perché, nonostante sia normale dare più rilievo al protagonista della serie, sarebbe bello che le prossime pellicole si focalizzassero su altri personaggi. Quali combattenti hanno assoluta necessità di un film che li approfondisca? Parliamone.

Goten e Trunks

La saga di Goten e Trunks nel manga di Dragon Ball Super è stata utile? Questa domanda ha affollato le menti di numerosi lettori che, nell'arco di Super Hero cartaceo, hanno visto i due giovani Saiyan agire in solitaria.

Introdotti come guerrieri dall'immenso potenziale, Goten e Trunks sono stati progressivamente messi da parte, diventando una sorta di "comic relief" che viene tirata fuori per alleggerire l'atmosfera. Ora che sono cresciuti, sarà interessante scoprire se riusciranno a tornare in scena in grande stile, magari attraverso un film, o se verranno completamente eliminati dalla narrazione.

Ub

In effetti, Ub potrebbe far parte di Dragon Ball Daima, il nuovo anime in uscita nel 2024, ma non c'è stata alcuna conferma sulla presenza del personaggio e aleggia nell'aria la sensazione che la reincarnazione di Majin Bu possa saltare l'appuntamento ancora una volta.

Essendo ambientato prima dell'ultimo episodio di Dragon Ball Z, Super è molto limitato in ciò che può effettivamente fare Ub nei dieci anni che lo separano dal 28° Torneo Tenkaichi. Per questo motivo, un film sull'uomo più forte della Terra sarebbe l'ideale per rilanciarlo nel mondo creato da Akira Toriyama.

I Saiyan dell'Universo 6

Il multiverso presentato da Dragon Ball Super è ricco di opportunità e spunti creativi. Nell'Universo 6, la razza Saiyan non è stata sterminata da Freezer e individui come Cabba, Kale e Caulifla hanno raggiunto lo stadio di Super Saiyan con grande rapidità.

Se esistesse un lungometraggio dedicato all'Universo 6, i tre promettenti Saiyan avrebbero modo di dimostrare il proprio valore in battaglia, sconfiggendo avversari che non abbiamo mai visto in azione.

E voi, chi vorreste come protagonista di un eventuale film di Dragon Ball? Diteci la vostra nella sezione commenti!

