Dragon Ball, le 3 scene con Kamehameha più belle della serie

Tra la moltitudine di tecniche divenute immortali all'interno della serie, come l'iconico Lampo Finale di Vegeta in Dragon Ball Z, l'Onda Energetica è quel mito a cui ogni fan crede con devozione religiosa. Rivediamo le tre scene più belle in cui la tecnica è stata utilizzata.

L'Onda Energetica che ha quasi distrutto Perfect Cell

Durante lo scontro con Perfect Cell, Goku stupisce personaggi e spettatori con una tecnica spettacolare: una Kamehameha che inizialmente avrebbe dovuto colpire sia Cell che la Terra, con il rischio di distruggerla, viene invece eseguita all'ultimo secondo frontalmente all'androide, attraverso un'inaspettato teletrasporto. Un momento incredibile che molti appassionati ricordano con grande affetto.

Kamehameha VS Galick Gun

Il primo grande scontro tra Goku e Vegeta, suggellante il finale della Saga dei Saiyan, vede l'iconica tecnica di Goku scontrarsi e sovrastare il potentissimo Galick Gun del futuro co-protagonista, villain principale dell'arco narrativo.

Una delle prime scene di Dragon Ball Z in cui la vera potenza dell'Onda Energetica viene mostrata senza freni, corroborata dall'utilizzo del Kaioken di Goku per intensificare ancor di più l'efficacia del raggio distruttivo.

Kamehameha padre-figlio contro Cell

Considerato da molti il momento più iconico dell'intera serie, l'ultimo istante dell'epica battaglia tra Gohan e Perfect Cell racchiude tutta l'essenza di Dragon Ball. Il giovane erede di Goku impiega tutte le sue forze in un'Onda Energetica eseguita con un braccio solo, essendo l'altro stato spezzato. Di grande impatto artistico la figura di Goku in sfondo, a simboleggiare l'aiuto e la protezione che il genitore riserva al figlio nonostante si trovi all'altro mondo.

