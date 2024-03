Dragon Ball, 3 scontri in cui Goku avrebbe dovuto indubbiamente perdere

Anche se recentemente abbiamo parlato di alcune scelte di trama discutibili in Dragon Ball Super, la narrativa non è l'unico elemento che, a volte, scricchiola nella serie di Akira Toriyama. Anche gli scontri che riguardano Goku, in certi casi, hanno visto il Saiyan protagonista trionfare (o sopravvivere) in modi abbastanza singolari. Attenzione, seguono spoiler su Dragon Ball.

Goku vs Jiren

Anche se i fan hanno amato il primo duello tra Goku Ultra Istinto e Jiren in Dragon Ball Super, bisogna ammettere che Jiren avrebbe potuto vincere il Torneo del Potere in qualsiasi momento, sia prima che dopo la trasformazione di Goku. Ovviamente, per dare modo al protagonista, a Freezer e C-17 di arrivare in fondo alla competizione, si è scelto, di trama, di non permettere a Jiren di eliminare l'Universo 7 immediatamente.

Goku vs Moro

Dopo aver assorbito Merus, Moro era diventato decisamente più forte di Goku. Inoltre, si era anche fuso con la Terra stessa, assorbendo tutta l'energia di vitale degli esseri umani. Solo un instabile controllo del potere degli Angeli da parte del villain e un improvviso e quasi casuale intervento di Uub hanno garantito a Goku un plot armor sufficiente a farlo vincere nella battaglia finale contro Moro.

Goku vs Piccolo

Durante la finale del 23° Torneo Tenkaichi, Piccolo era riuscito a spezzare tutti gli arti di Goku, impedendogli di muoversi. Per ovvie esigenze di trama, dato che il mondo era in pericolo, Goku ha imparato a volare in quest'occasione. Questa nuova abilità gli ha permesso di attaccare poi Piccolo con una testata devastante che ha decretato la vittoria del giovane Saiyan.