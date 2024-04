Dragon Ball: 3 trasformazioni bellissime, ma (quasi) inutili

Dragon Ball è lo shonen per eccellenza, un manga in cui i protagonisti continuano a migliorarsi e ad allenarsi anche dopo aver affrontato centinaia di scontri pericolosi. La voglia di superarsi costantemente sta portando Goku, Vegeta e gli altri Guerrieri Z verso nuovi livelli, ma non sempre tutti utili ed efficienti.

Dai tempi della temuta leggenda sul Super Saiyan ne è passata di acqua sotto i ponti. Quella trasformazione che tanto spaventava Freezer è divenuta la normalità, la base su cui i Saiyan protagonisti della storia hanno costruito i loro livelli successivi.

Se con Dragon Ball Super abbiamo visto forme e tecniche potenti come l'Ultra Istinto, l'Ultra Ego o il Beast, nel corso della storia non sempre tutto è filato liscio. Delle volte, la ricerca di potere e forza ha portato a risultati disastrosi.

La prima trasformazione fallimentare ad apparire in Dragon Ball è il Super Saiyan Dai-San Dankai. Si tratta di un'evoluzione del Super Saiyan che incrementa la massa muscolare e la forza, a discapito di un grosso nerf all'agilità. Si tratta di una trasformazione esteticamente molto bella, ma che in combattimento perde praticamente di alcuna utilità.

In modo simile, anche il Super Saiyan 3 di Goku si rivela un flop in Dragon Ball. Questa trasformazione è tra le più amate dai fan per via del suo design accattivante, ma è praticamente ingestibile. Il Super Saiyan 3 consuma infatti ingenti quantità di energia in pochissimo tempo.

Altra trasformazione praticamente inutile è il Super Saiyan God di Dragon Ball Super. In La Battaglia degli Dei ci viene presentata come una trasformazione irraggiungibile - ma a proposito, è davvero necessario un rituale per il Super Saiyan God di Dragon Ball Super? - e potente, la prima a garantire un ki divino. Eppure, il Super Saiyan God sparisce quasi con la stessa rapidità con cui è stato introdotto.

