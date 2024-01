Dragon Ball, le 3 trasformazioni di Goku che ci hanno lasciato a bocca aperta

Dragon Ball è storia degli anime. Purtroppo, la serie animata si è fermata da un po' e, se mai venisse annunciato un seguito, l'adattamento dell'arco di Moro sarebbe un ritorno perfetto per Dragon Ball Super. Il protagonista dell'opera, Goku, ci ha regalato svariate trasformazioni entusiasmanti. Quali sono quelle più emozionanti e significative?

3 - Super Saiyan 4

Partiamo con la trasformazione più caratteristica di Dragon Ball GT. Il Super Saiyan 4 appare per la prima volta contro Baby, quando Goku è in grande difficoltà. Completamente diverso dalle forme precedenti per design, il Super Saiyan di Quarto Livello mantiene il color nero corvino dei capelli di Goku e fa spuntare un mantello di pelliccia rosso sul corpo del guerriero. Forse l'estetica più cool del protagonista di Dragon Ball, anche se Dragon Ball GT non è - ancora - canonico.

2 - Perfected Ultra Instinct

La prima volta che Goku sblocca l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super è sicuramente d'impatto, ma è evidente che la nuova forma non è completa. Solo verso la fine del Torneo del Potere, il protagonista riesce padroneggiare completamente la trasformazione, assumendo uno sguardo calmo ed implacabile, con i capelli che perdono il loro colore originale, diventando bianchi. Ancora oggi, è la forma più potente di Goku e ciò spinge a chiedersi cosa introdurrà Dragon Ball Super dopo l'Ultra Istinto.

1 - Super Saiyan

Arriviamo alla trasformazione più famosa di sempre nell'animazione giapponese: il Super Saiyan. La morte di Krillin, la situazione disperata, Namek in condizioni pietose, Freezer. Tutti gli elementi sono stati collocati perfettamente per predisporre un'epica trasformazione che ha colpito al cuore più di una generazione di fan. Il Super Saiyan, dai capelli biondi e dallo sguardo severo e deciso, è il punto d'arrivo di una storia leggendaria e, contemporaneamente, la base su cui si fondano tutti gli eventi successivi di Dragon Ball.

Quale trasformazione vi ha elettrizzato di più? Cosa vi aspettate dal futuro della serie? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.