Dragon Ball, oltre 3 villain che i fan amano più dei Guerrieri Z

Anche se recentemente abbiamo classificato i 5 villain migliori di Dragon Ball Super, c'è un aspetto che abbiamo sottovalutato: in Dragon Ball, in generale, la fanbase preferisce diversi personaggi cattivi ai Guerrieri Z. Volete sapere di quali si tratta? Proseguite pure nella lettura, ma sappiate che ci saranno spoiler!

3 - Cell

Questo personaggio è tra i più affascinanti ed iconici dell'intera serie. Le origini misteriose di Cell in Dragon Ball, le sue inquietanti metamorfosi e i suoi poteri sono punti di forza molto evidenti del personaggio che non si fa mancare un carattere spavaldo ed ironico. Dotato di una grande intelligenza, Cell riesce a svincolarsi dall'ordine di uccidere Goku, che gli era stato impartito alla nascita, per cercare una personale forma di divertimento - sadica - che prevede l'eliminazione dell'intero genere umano.

2 - Black Goku

Il Goku malvagio di Dragon Ball Super è forse la figura più suggestiva del sequel di Dragon Ball perché la sua personalità profondamente macchinatrice e subdola si sposa perfettamente con i segreti e i colpi di scena che nasconde la saga dedicata a questo personaggio. Inoltre, nonostante si tratti di una versione cattiva del protagonista, il character design è accattivante e le sue tecniche sono di grande impatto.

1 - Freezer

L'Imperatore Galattico non solo è il miglior villain di Dragon Ball, ma è anche uno dei simboli più importanti del battle-shonen. La storia di questo personaggio, burattinaio dei Saiyan e distruttore implacabile di molti pianeti, lo rende una minaccia terrificante la prima volta che lo si incontra. Durante l'arco narrativo che lo vede come principale pericolo per Goku e compagni, la tensione che si respira è costante e le sue evoluzioni, capitolo dopo capitolo (o puntata dopo puntata, a seconda del medium), alzano la soglia della paura nei confronti di un nemico che appare imbattibile. E ora, è tornato ad essere un ostacolo in Dragon Ball Super con la forma Black.

Menzioni onorevoli per Majin Vegeta e per il Broly di Dragon Ball Super, che sono durati troppo poco come villain.

