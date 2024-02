Dragon Ball, 3 villain che avrebbero meritato una storia più approfondita

In Dragon Ball Akira Toriyama ha inserito alcuni antagonisti diventati ormai iconici, come il Lord Freezer. Tuttavia, il maestro, e anche gli autori dei contenuti originali visti nei film, si sono spesso disinteressati ad approfondire il background di molti villain che forse avrebbero meritato più spazio, come nel caso di questi 3 personaggi.

Iniziamo dal demone Janenba, apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero degli Inferi, dodicesimo film della serie Z. In qualità di manifestazione fisica della pura malvagità, Janenba ha rappresentato una delle più grandi minacce dell’universo cinematografico del franchise, raggiungendo numerose forme, una più pericolosa della precedente. Oltre a questo, il demone è molto abile nell’arte della spada, e possiede tecniche uniche e interessanti. Perciò molti si aspettavano un suo inserimento nella continuity della serie, e un suo approfondimento.

Passiamo poi a Re Cold, padre di Freezer, apparso per la prima volta nel prologo della saga degli androidi, quando l’imperatore galattico, ormai ridotto a cyborg, si dirige sulla Terra per essere distrutto da Trunks del futuro trasformato in Super Saiyan. Se Freezer ha ricevuto svariati approfondimenti nel corso della serie, ricevendo anche pellicole dedicate, di Re Cold si sa ben poco. Come i suoi figli, è molto probabile che fosse in grado di raggiungere altre forme, molto più potenti, e magari utilizzare tecniche uniche e peculiari. È molto improbabile, invece, un suo ritorno nella serie, ma qualora Toriyama e Toyotaro decidessero di reinserirlo nella narrazione, sarebbe l’occasione perfetta per donargli più spessore.

Infine, l’antagonista che avrebbe sicuramente meritato un grande approfondimento, visto il suo grado di parentela con Goku, è Radish. Nel corso degli anni Bardack, padre del protagonista, ha subito un retcon e diverse rivisitazioni, ricevendo anche un capitolo speciale dove raggiungeva persino lo stadio del Super Saiyan. Altrettanto non si può dire, però, per il suo primogenito, il Saiyan che arriva sulla Terra alla ricerca del fratello, e dimostrando la brutalità e la tendenza alla violenza che caratterizza la loro razza. Radish appare per pochi capitoli, seminando terrore, e venendo infine sconfitto dall’alleanza Piccolo-Goku, col sacrificio di quest’ultimo, ma il suo passato, la sua vita senza una vera famiglia, e la sua sopravvivenza alla distruzione del pianeta Vegeta avrebbero meritato almeno un piccolo spazio all’inizio di Dragon Ball Z.

Per concludere, vi lasciamo a tutto quello che occorre sapere sulla tecnica della fusion. Siete d’accordo con quanto detto? Qual è il villain che, secondo voi, meriterebbe un approfondimento? Fatecelo sapere nei commenti.