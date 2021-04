Dragon Ball: 32 anni fa il finale della prima serie e il matrimonio tra Goku e Chichi

La longevità di Dragon Ball ci ha permesso di crescere insieme ai protagonisti, ai personaggi che hanno reso grande il capolavoro di Akira Toriyama in tutto il mondo. Alle volte capita di dimenticare che abbiamo visto la crescita di Goku passo dopo passo, dalla sua infanzia all'età adulta, festeggiando insieme a lui il suo matrimonio.

Sono passati ormai 3 decadi dall'inizio di Dragon Ball e, proprio come allora, la serie di Toriyama continua a far discutere nel bene e nel male. Oggi, infatti, i topic principali in merito al franchise analizzano il futuro del brand, passando per il manga, alla finestra della Saga del Sopravvissuto Granolah, fino al tanto speculato sequel di Dragon Ball Super.

Sembra quasi strano pensare che 32 anni fa, dopo ben 153 episodi, si concludeva la prima parte dell'anime di Dragon Ball, evento che tra l'altro si chiuse con il passaggio di Goku all'età adulta attraverso il matrimonio con Chichi. Certo, con gli attuali avvenimenti del manga qualcuno non ha potuto evitare dal constatare l'immaturità di Goku, fermo restando il buon cuore che ancora oggi contraddistingue il nostro eroe.

Non ci resta dunque che concludere questo breve omaggio al passato augurando un buon anniversario a una delle coppie che nel tempo abbiamo imparato ad amare follemente. E voi, invece, avete sentito tutto questo tempo passare dall'episodio 153 di Dragon Ball, ve lo ricordate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.