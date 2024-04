Dragon Ball: 4 armi dimenticate che avrebbero meritato più spazio nella serie

Dragon Ball di Akira Toriyama è diventato famoso per le sue battaglie spettacolari e avvincenti. La bravura dell'autore è stata evidente anche nella creazione di scontri memorabili in Dragon Ball senza Goku, il protagonista. Ad alcuni personaggi ha persino donato delle armi riconoscibili e dal design unico, ma non sono state sfruttate a dovere.

Come dimenticare, per esempio, il Bastone Nyoi (o Bastone Magico, nella versione nostrana) imbracciato dal personaggio principale di Dragon Ball?

Il leggendario strumento con cui Goku ha sconfitto numerosi avversari è un bastone allungabile che gli fu donato dal nonno Gohan prima di morire e il cui vero scopo è estendere la propria lunghezza fino a permettere all'utilizzatore di raggiungere la Torre di Karin.

Dati i livelli di potenza raggiunti nella serie, è diventato purtroppo un oggetto superfluo ed è stato tristemente messo da parte.

Anche il Ventaglio della Musa è un'arma insolita e riconduce immediatamente ad un personaggio: il maestro Muten. Il potere principale di questo ventaglio è il controllo del clima: agitandolo una volta può generare una forte folata di vento, se lo si fa due volte allora può creare una nuvola e con tre ondeggiamenti può scatenarsi un vero e proprio diluvio.

Da Dragon Ball Z in poi, anche il Ventaglio della Musa non si è più visto.

Parlando di spade, invece, sia quella di Trunks che quella di Gohan sono state degli accessori abbastanza sprecati nell'economia del racconto.

La Spada Z, infatti, anche se è servita a far aumentare il livello di potenza di Gohan, è stata talmente marginale da venire distrutta in più di una linea temporale, se si considera quella di Trunks del Futuro.

Proprio Trunks è il proprietario di una lama che apparteneva, anche se quasi tutti i film di Dragon Ball non sono canonici, a Tapion e che ha tagliato a fettine Freezer nella sua prima apparizione tra le mani del figlio di Vegeta. Nella Saga di Black Goku, in seguito, si è trasformata nella Spada della Speranza dopo aver assorbito diversa energia e ha dato modo a Trunks di sconfiggere il sosia di Goku.

Troppo poco spazio per un'arma così importante.

Su Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti di oggi.