Dragon Ball: i 4 disegni più belli dell'anno di Ruto, tra Super Saiyan e Nuvole Speedy

Il fandom di Dragon Ball è sempre molto attivo. È stato uno dei primi fandom degli anime ad aver spopolato su internet, come dimostra anche la presenza di lavori come Dragon Ball AF e simili, con invenzioni e rivisitazioni di ogni tipo. Con l'evoluzione e la crescita dei fan, il livello nel tempo si è alzato tantissimo.

Così sono emersi alcuni talenti, alcuni dei quali sono addirittura diventati illustratori ufficiali in oriente, come successo a Toyotaro e Dragon Garow Lee. Altri invece si dilettano ancora in modo amatoriale, seppur con un grossissimo seguito. Uno di questi è Ruto830, uno degli illustratori più famosi a tema Dragon Ball e che sovente condivide un nuovo disegno dedicato alla saga.

Durante l'anno ha condiviso vari disegni come Vegeth Super Saiyan 3 e tante altre. Di tutte quelle pubblicate, Ruto ne ha scelte quattro. Ecco secondo lui quali sono i suoi disegni più belli a tema Dragon Ball del 2021 nel tweet in basso. C'è in primis Goku triste dopo aver vinto con Freezer, seguito da una tenera fan art con Goku, Vegeta e Broly tutti bambini e sulla Nuvola Speedy. Tanti altri Super Saiyan nelle ultime due, con la prima dedicata a una bizzarra scena di Goku VS Metal Cooler, finendo poi con Goku VS Vegeta.

Ruto non è l'unico illustratore a tema Dragon Ball apprezzato in rete: anche Dave Rapoza ha realizzato ottimi disegni, come quello su Piccolo e Freezer versione realistica.