Dragon Ball: 5 curiosità sul corpo di Goku che forse non conoscevate

Goku ormai è conosciuto da tutti, anche da chi non segue gli anime e i manga. Dopotutto, Dragon Ball e i suoi sequel vanno in onda da decenni diverse volte l'anno sulle emittenti di tutto il mondo. Ancora oggi la storia è in corso con il midquel Dragon Ball Super che vede il saiyan alle prese con nuovi nemici e battaglie.

Nonostante ciò, potrebbe esserci qualcuno che non ha notato queste cinque curiosità su Goku.

All'inizio di Dragon Ball, Goku ha 12 anni, cosa che lascia di stucco parecchie persone. Si presenta a quell'età come un bambinetto e questa forma continua anche quando passano diversi anni, cambiando nella sua forma da giovane adulto soltanto durante lo scontro con Piccolo. Il corpo di Goku infatti cresce una sola volta nel corso di Dragon Ball nonostante i vari timeskip avrebbero richiesto alcune fasi intermedie.

Durante la saga di Freezer, Goku si allena durante il viaggio verso Namek a vari livelli di gravità. Lo scopo è di rafforzare i suoi muscoli, ma la realtà è che la gravità ha effetti su tutto il suo corpo, organi interni compresi. Anche arrivando a gravità 100, il protagonista è capace di resistere alla forza non solo con i muscoli ma con ogni centimetro del suo corpo, con ogni cellula. Il corpo di Goku sfida anche la fisica dato che un umano non può resistere a una gravità superiore a quattro volte quella terrestre dato che cuore e ossa non reggerebbero oltre.

Sempre riguardante il corpo del protagonista di Dragon Ball, stavolta parliamo del fattore età. Anche se i saiyan non invecchiano come fanno gli esseri umani, come rivelato alla fine del manga, praticamente Goku rimane identico una volta conclusa la crescita, senza rughe o capelli bianchi. E dire che Dragon Ball ha una durata di ben 30 anni.

Ci concentriamo ora sui capelli: la quarta curiosità è che la particolare capigliatura di Goku è genetica. Infatti, lui riceve i suoi capelli dal padre Bardack e li trasmette al figlio Goten. I saiyan probabilmente trasmettono anche questo gene di padre in figlio, come visto anche per Vegeta e suo padre.

Infine c'è la curiosità più comica, la più particolare e infantile ma che per un personaggio come Goku calza a pennello. Il protagonista infatti ha una paura grossa, quella degli aghi. C'è anche da chiedersi come facciano a iniettare qualcosa a Goku considerato il suo fisico, o come un eventuale medicina possa fare effetto col fisico particolare che ha.

