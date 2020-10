Dragon Ball: 5 curiosità sul fisico di Vegeta, dall'altezza alla sua fobia

I saiyan hanno un corpo particolare, e lo sapevamo. Alcuni però possiedono caratteristiche diverse da quelle degli altri. Finora abbiamo ispezionato il corpo di Goku per trovare 5 curiosità sul protagonista della lunga saga di Dragon Ball. Facciamo lo stesso anche per l'ex antagonista ora rivale Vegeta, il principe dei saiyan.

Introdotto durante la saga dei saiyan dell'anime di Dragon Ball Z, è stato uno dei nemici principali per lungo tempo prima di trasformarsi in un rivale di Goku. Il suo atteggiamento è mutato nel corso del tempo, così come il suo fisico. Vediamo 5 curiosità sul corpo di Vegeta.

Prima dei Super Saiyan c'erano gli Oozaru. I giganteschi scimmioni sono apparsi per l'ultima volta proprio durante la saga dei saiyan. Finora Vegeta è stato l'unico nella saga a riuscire a controllare la sua forma da scimmione anche se, come spiega, tutti i guerrieri di un certo livello sono in grado di farlo. Chissà se questa forma tornerà in Dragon Ball Super.

L'altezza di Vegeta cambia continuamente. Durante la saga, il saiyan ha subito diverse modifiche nel fisico. Nonostante la sua crescita avrebbe dovuto arrestarsi da un bel po', in paragone agli altri personaggi è diventato più alto anche ufficialmente, passando dai 160 centimetri della sua prima comparsa ai 164 centimetri della saga di Freezer.

Vegeta è stato uno dei saiyan puri a cambiare acconciatura durante la saga. In Dragon Ball GT i capelli diventano più corti mentre si fa crescere addirittura un paio di baffi. Questi però avranno vita breve dopo un commento della figlia Bra.

Come l'altro protagonista saiyan, anche Vegeta ha una fobia ed è quella per i vermi. Nello stomaco di Majin Buu, in uno degli episodi di Dragon Ball Z, viene svelata la sua paura che lo porta a tremare e disgustarsi oltre a chiedere a Goku di liberarsi di loro.

Infine c'è la gravità. Vegeta l'ha usata spesso per allenarsi nel corso di Dragon Ball Z e il suo fisico è diventato capace di sostenere un'accelerazione fino a 500g. Un numero impressionante e qui vale lo stesso ragionamento che fu fatto con Goku: non è solo il suo apparato muscolare a poter resistere a questa gravità ma anche organi interni, vasi sanguigni, ossa e membrane di vario genere, che rendono la cosa ancora più incredibile.