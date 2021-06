Dragon Ball: i 5 desideri più importanti espressi con le Sfere del Drago

Le Sfere del Drago sono un elemento fondamentale di Dragon Ball. Il viaggio di Goku iniziò proprio grazie alla ricerca di questi piccoli oggetti e, nel corso del tempo, sono stati raccolti più volte. E non solo sulla Terra con Shenron, dato che Goku ha espresso desideri anche ai draghi di altri pianeti come Namek.

Nel corso di Dragon Ball e Dragon Ball Super abbiamo visto tanti draghi in azione con diverse Sfere del Drago. Quali sono i cinque desideri espressi alle Sfere del Drago più importanti? Teniamo in considerazione tutti i draghi apparsi - Shenron, Polunga, Toronbo e tutti gli altri - per valutare i desideri esauditi.

Il primo in lista è relativo alla saga di Freezer, quindi a Polunga. La limitazione di questo drago è di poter far risorgere una sola persona alla volta e per questo il desiderio espresso fu di far tornare Piccolo in vita. In questo modo, anche Shenron sulla Terra sarebbe tornato disponibile, salvando così tutti.

Si va poi alla fine di Dragon Ball Z, con Majin Bu che aveva sterminato i terrestri facendo esplodere il pianeta. Vegeta richiese a Dende di chiedere a Polunga di far tornare gli umani e la Terra. Questo fu fondamentale per permettere a Goku di ottenere abbastanza energia per lanciare la Genkidama contro Majin Bu.

Si passa poi al principio di Dragon Ball Super, con l'arrivo di Beerus sulla Terra. Per impedire al Dio della Distruzione di cancellare il pianeta dall'esistenza, Goku chiese a Shenron il metodo per diventare Super Saiyan God. In questo modo divenne abbastanza forte da sfidare Beerus e placare la sua voglia di distruggere.

Il quarto desiderio importante si è avverato alla fine dell'anime di Dragon Ball Super, con Super Shenron che ha riportato gli universi cancellati durante il Torneo del Potere. Grazie al desiderio espresso da C-17 in quanto vincitore della disputa, tutto tornò alla normalità.

Un pensiero va anche a Dragon Ball GT con il quinto elemento di questa lista. L'anime che ha chiuso la storia di Goku partì proprio con un desiderio alle nuove Sfere del Drago da parte di Pilaf. Goku si trasformò in un bambino perdendo la maggior parte delle proprie energie e dei propri poteri e fu costretto a iniziare il viaggio che avrebbe poi portato agli eventi portanti di Dragon Ball GT.

Chissà se il drago di Cereal un giorno riuscirà a entrare in lista.