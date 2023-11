Dragon Ball, i 5 episodi della serie originale con le animazioni più belle

Nel 2024 Dragon Ball celebra il suo 40° anniversario, un traguardo importante che ci condurrà verso una serie animata completamente originale e diversi altri progetti molto attesi. Prima di rivolgere lo sguardo al futuro, però, è bene rammentare il passato del franchise. Ecco i 5 episodi di Dragon Ball con le animazioni più belle.

Manca ancora molto all'uscita di Dragon Ball Daima, un progetto inedito di TOEI Animation che vanterà di un forte effetto nostalgia. Goku, e non solo, tornerà bambino, proprio come nell'anime originale trasmesso in Giappone tra il 1986 e il 1989. Con quasi 40 anni sulle spalle, le animazioni di Dragon Ball sono per forza di cose invecchiate rispetto agli standard moderni. Ci sono tuttavia diverse puntate che all'epoca erano il fiore all'occhiello dell'industria giapponese.

L'episodio 12 di Dragon Ball, intitolato "Il desiderio (Appare il dragone), è il primo in cui il Drago Shenron viene evocato dalle Sfere del Drago su schermo per realizzare un desiderio. Non solo, si tratta anche della puntata in cui Goku si trasforma in Oozaru dopo aver guardato la luna, proprio come nonno Gohan gli impedì severamente di fare. Episodio a dir poco iconico.

Dragon Ball 76, "Chi è l'uomo mascherato?", è uno dei più commoventi della serie. Dopo uno scontro di arti marziali come non se ne vedono più nella serie, Goku scopre che il combattente portato in campo dall'indovina Baba è suo nonno Gohan. La riunione tra i due è breve, ma tremendamente bella.

È dall'episodio 101 di Dragon Ball che i toni della serie si fanno più seri e meno irriverenti. In "Alla fine del torneo" viene decretata la vittoria di Tien alla fine di uno scontro entusiasmante. Tuttavia, il Torneo Tenkaichi si conclude con una tragedia. Poco dopo la conclusione dell'incontro, Goku scopre che il suo amico Crilin è stato ucciso.

In Dragon Ball 119 "Prova finale per Tensing" Tien dimostra di essere uno dei più forti Guerrieri Z umani. L'ex allievo dell'Eremita della Gru riesce a padroneggiare la Mafuba, che come abbiamo visto anche in Dragon Ball Super è una tecnica difficilissima, ma il suo attacco purtroppo fallisce. Tienshinhan viene salvato dall'arrivo di Goku, che si disfa di Drum con solo un colpo.

La furia vendicativa di Goku si abbatte su Re Piccolo negli episodi 121-122 di Dragon Ball. Nel primo dei due, un Goku ormai stanco riesce a far curvare una Kamehameha per colpire il nemico alle spalle. Tuttavia, il Grande Mago Piccolo distrae il piccolo Goku ferendolo gravemente a una gamba. L'incontro si conclude con una scena rimasta nella storia, ossia il pugno del drago con cui Goku attraversa il corpo del Grande Mago Piccolo.