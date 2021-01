Dragon Ball: 5 eventi che hanno segnato l'esistenza di Goku

Dal suo incontro con Bulma, il viaggio intrapreso da Goku lo ha portato a diventare un ragazzo maturo, un padre premuroso e l'eroe del Pianeta Terra. Ma nel corso di tutte le serie di Dragon Ball, quali sono stati gli eventi che hanno cambiato radicalmente la sua vita? Scopriamoli insieme.

Ovviamente uno dei momenti più significativi di tutta la vita di Goku è stato l'incontro con Bulma, la sua prima amica e compagna di viaggio. La ragazza, chiedendogli di aiutarlo a cercare le Sfere del Drago, spinge il Saiyan ad abbandonare la casa di nonno Gohan, portandolo a incontrare personaggi come il Maestro Muten, Yamcha, Crilin o l'Imperatore Pilaf. Senza questo primo incontro, l'avventura di Goku non sarebbe mai esistita.

Molte persone credono erroneamente che Crilin sia morto per la prima volta durante la Saga di Freezer di Dragon Ball Z. In realtà, il migliore amico del protagonista fu uno dei tanti combattenti uccisi da Re Demone Piccolo. Questo evento spinge Goku, fino ad allora puro, a provare per la prima volta sentimenti come una rabbia incontrollabile e un odio profondo nei confronti dello stregone.



Altro evento decisivo per la vita di Goku è il suo matrimonio con Chichi. Con lei, il Saiyan ha avuto due figli, Gohan e Goten. Un punto di svolta che lo ha fatto maturare in maniera drastica e che lo ha spinto a diventare, nonostante l'apparenza, un padre premuroso.

Uno dei momenti più tristi di tutto Dragon Ball Z è la morte di Goku, avvenuta per mano di Piccolo durante il combattimento con Radish. Per sconfiggere suo fratello e salvare il piccolo Gohan, il Saiyan decide di sacrificarsi costringendo il suo ex avversario a colpire entrambi con un attacco letale. Morendo, Goku raggiunge Re Kaioh, essere superiore che gli insegna tecniche come il Kaioken.



Evento più iconico di Dragon Ball Z è la prima trasformazione in Super Saiyan. Quando Freezer uccide Crilin, Goku viene travolto da una rabbia irrefrenabile che lo spinge a trasformarsi nel temutissimo Super Saiyan. Sebbene ormai abbia raggiunto livelli di gran lunga superiori, come il Super Saiyan Blue o l'Ultra Istinto Perfetto, questa prima trasformazione resterà per sempre negli annali. E voi quali altri momenti importanti ricordate? Lunch bella e bionda in questo cosplay di Dragon Ball. Una nostalgica fanart di Goku e Bulma ci riporta all'inizio del viaggio di Dragon Ball.