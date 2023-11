Dragon Ball, i 5 momenti più belli che non scorderemo mai

Nel costruire e immaginare l’avventura di Son Goku e compagni, il maestro Akira Toriyama ha ideato alcune delle sequenze più memorabili della storia del medium, entrate nella cultura popolare grazie all’enorme successo e seguito che Dragon Ball ha avuto, e continua ad avere. Ma quali sono i 5 momenti più belli della serie? Scopriamolo.

Al quinto posto si classifica una delle scene più intense e spettacolari della saga di Majin Bu, esattamente quando Goku si prepara a lanciare la sfera Genkidama contro l’antagonista principale, assorbendo l’energia che milioni di terrestri gli donano alzano le mani al cielo. Una sequenza dal grande impatto emotivo, grazie al sostegno di tutti i protagonisti e alla trasformazione finale di Goku in Super Saiyan per contrastare la resistenza di Bu.

Subito dopo troviamo l’attesissimo scontro tra Goku e Vegeta, ma col principe dei Saiyan tornato malvagio dopo essere diventato un seguace di Babidi ed essersi trasformato in Majin Vegeta. Lo scontro rimane ad oggi uno dei migliori di Dragon Ball Z, e segna un tassello importante nell’eterna rivalità tra i due potenti Saiyan.

Sull’ultimo gradino del podio si posiziona invece l’entrata in scena di Trunks del Futuro, che non solo riesce a trasformarsi in Super Saiyan, ma distrugge Mecha Freezer con una combo di colpi di spada impressionante. Una scena che ha scioccato tutti gli spettatori di Dragon Ball all’epoca, e che ha sicuramente contribuito a rendere Trunks del Futuro uno dei personaggi più amati della serie.

La medaglia d’argento se l’aggiudica invece la trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2 a causa della rabbia per la morte di C-16 da parte di Cell. La scena di Gohan, ragazzo studioso e allegro, che si trasforma in un guerriero formidabile e minaccia il grande antagonista di turno con uno sguardo letale, tradito dalle lacrime, e un’aura con tanto di fulmini, è entrata nella storia e ancora oggi viene celebrata per la sua spettacolarità nonostante gli anni trascorsi.

Infine, il titolo di momento più bello e memorabile di Dragon Ball va alla prima trasformazione di Goku in Super Saiyan. Questa scena ha un duplice valore. Prima di tutto è la risposta definitiva al mistero dell’esistenza di questo stadio evolutivo leggendario dei Saiyan, e in secondo luogo ha rappresentato un punto di non ritorno per l’intero franchise, dando il via ad una serie di trasformazioni che ancora oggi, con Dragon Ball Super e le nuove pellicole, continua ad espandersi.

E qual è il vostro momento preferito di Dragon Ball?