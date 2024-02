Dragon Ball, 5 morti che hanno lasciato il segno nell'opera di Toriyama

Spesso si finisce per considerare Dragon Ball come un’opera leggera, incentrata più sull’azione che sul coinvolgere emotivamente il pubblico. In realtà, però, Toriyama ha inserito anche alcune scene toccanti, in cui personaggi importanti vanno incontro ad una fine inaspettata e scioccante. Ecco le 5 morti più significative della serie.

Iniziamo dalla brutale scomparsa di Goten e Chi Chi per mano di Zamasu, dopo che quest’ultimo, attraverso un desiderio, scambiò il proprio corpo con quello di Goku. La scena della morte della moglie e del figlio minore di Goku resta ancora oggi indelebile, ed evidenzia la sterminata malvagità di Zamasu.

Trasformatosi in un alleato dei protagonisti durante la saga ambientata su Namek, l’orgoglioso Vegeta, e la sua sete di vendetta nei confronti di Freezer, sono stati eliminati dall’imperatore galattico in persona. Il modo subdolo in cui l’antagonista pone fine alla vita di Vegeta, stritolandolo con la sua coda per poi colpirgli il cuore con un raggio mortale, non può far altro che provocare nei lettori e negli spettatori un dispiacere per il Saiyan, che da quel momento in poi sarà un importante aggiunta ai Guerrieri Z.

In terza posizione troviamo la morte di Goku alla fine del Cell Game. Sovrastato dall’immensa forza di Gohan Super Saiyan 2, l’androide decide di sfoderare la sua arma nascosta: autodistruggersi per disintegrare il pianeta Terra. La natura eroica di Goku, però, spinge il protagonista a teletrasportarsi con Cell sul pianeta di Re Kaioh, per salvare così tutti i suoi cari e il pianeta che è ormai diventato la sua casa. L’addio di Goku e il sorriso rivolto a Gohan rendono la sequenza ancora più emozionante.

Al secondo posto si classifica invece la morte di Crilin sul pianeta Namek. Cresciuto al fianco di Goku, Crilin è sempre stato uno degli esseri umani più potenti della serie, ma il suo livello combattivo non ha potuto nulla contro i metodi brutali di Freezer. L’imperatore decide infatti di divertirsi con Goku, giocando coi suoi sentimenti e facendo letteralmente esplodere il suo migliore amico. La rabbia causata da quella perdita causa la trasformazione di Goku nel leggendario Super Saiyan, forma con la quale riuscirà a fronteggiare il perfido villain alla ricerca della vendetta per Crilin.

La morte più scioccante, significativa e triste è però quella di Piccolo, che si frappone tra il piccolo Gohan verso cui ha sviluppato un affetto quasi paterno e il raggio mortale di Nappa. Il sacrificio di Piccolo segna un momento centrale nell’evoluzione del personaggio, dimostrando quanto sia cambiato, e nel rapporto mentore-allievo e di amicizia che dura tuttora tra lui e Gohan.

Per finire, ecco un simpatico video riassuntivo sulla storia di Dragon Ball, targato Prime Video e Barbascura.