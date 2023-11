Dragon Ball, le 5 scene più belle di Son Gohan

Personaggio amatissimo dai fan e praticamente abbandonato da Akira Toriyama per tantissimo tempo, Son Gohan ci ha regalato dei momenti davvero iconici durante la saga di Dragon Ball: facciamo allora una top 5 per celebrarli.

Andando un po' in ordine sparso cominciamo con Gohan contro Recom su Namekk, un momento in cui il piccolo saiyan ha dimostrato di combattere fino all'ultimo persino contro avversari nettamente fuori dalla sua portata, facendoci presagire quello che sarebbe potuto diventare. Tra l'altro, sapete da dove viene il nome di Gohan in Dragon Ball?

Altro momento iconico di Gohan è il suo scontro con Super Bu quando sblocca tutto il suo potenziale. Un momento che i fan di Dragon Ball aspettavano da tempo e che per un attimo ci ha fatto ricordare quanto Gohan potesse davvero essere il personaggio più forte di tutto il manga.

C'è poi Gohan ma con un aiutino saiyan per la sua trasformazione in Oozaru durante lo scontro con Vegeta: distruzione totale per un bambino che dava l'idea di quanto sarebbe diventato forte con un coraggio da vero guerriero saiyan misto al sangue terrestre.

Mettiamo poi la Kamehameha padre-figlio che pone fine allo scontro con Cell e disintegra il nemico una volta per tutte, uno dei momenti più iconici non solo di Gohan ma di tutto Dragon Ball.

E come non chiudere con la trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2? Un nuovo livello per la consacrazione del personaggio e la vera potenza sprigionata con tutta la sua rabbia per uno dei momenti migliori di tutto il manga.

E secondo voi quali sono i 5 momenti più iconici di Gohan? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a quando arrivano i prossimi episodi di Dragon Ball su Prime Video.