Dragon Ball, 5 storie spin-off che un giorno potrebbero ricevere un anime

Il 2024 sarà un anno molto importante per il franchise di Dragon Ball, non solo perché il manga Super, curato da Toriyama e Toyotaro, lancerà i protagonisti verso un nuovo arco narrativo, ma, soprattutto, per il ritorno sugli schermi di una produzione animata, dal titolo Daima. Tuttavia, esistono altri racconti che meriterebbero un anime.

Iniziamo da un approfondimento che molti fan vorrebbero vedere riguardante l’allenamento completo sostenuto da Goku e Vegeta al fianco di Whis e Beerus. L’evoluzione dei protagonisti e delle loro tecniche è un elemento centrale nella narrazione, per questo sarebbe interessante esplorarlo, in particolar modo se l’attenzione principale fosse rivolta al raggiungimento dell’Ultra Ego da parte di Vegeta e alle spiegazioni relative all’Hakai, la tecnica della distruzione di Beerus e degli altri dèi.

Passiamo ad una parentesi sul passato: un flashback dedicato alla vita di Bardack sul pianeta Vegeta, prima della nascita di Radish e Goku. Mostrare la crescita del padre del protagonista, alla luce degli eventi narrati nell’arco di Granolah, potrebbe aggiungere dettagli sulla razza dei Saiyan, sulla loro società, e mostrare lati più sensibili di un guerriero che veniva considerato di infimo livello.

Riferendoci ad un altro personaggio di passaggio nella serie, un altro anime interessante potrebbe mostrare la vita di Trunks del Futuro dopo essere stato aiutato da Goku e Vegeta, ed essersi finalmente liberato della minaccia di Black Goku e Zamasu. Sarebbe anche un modo per dipingere la rinascita di un mondo devastato, e approfondire al contempo la relazione tra Trunks e Mai.

Il Torneo del Potere ha portato Goku e compagni a considerare l’esistenza di altri universi e dimensioni, con alcuni elementi in comune col loro. Vegeta, ad esempio, si è legato molto a Cabba, nutrendo particolare interesse per i Saiyan dell’Universo 6. Per questo una delle storie più intriganti vede il principe dirigersi sul pianeta Sadala per addestrare nuovi Saiyan, tra cui le promesse Caulifla e Kale.

Infine, una delle più grandi storie lasciate in sospeso e che molti fan potrebbero apprezzare vede come protagonista Goku Jr., pronipote di Pan e quindi erede del materiale genetico dei Saiyan, che sin da piccolo dimostra una marcata propensione per i combattimenti.