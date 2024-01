Dragon Ball: 5 tecniche iconiche di Goku rubate da grandi combattenti e avversari

Goku è uno dei protagonisti shonen a poter vantare un insieme di tecniche anche molto diverse, e anche altrettante forme e trasformazioni che gli garantiscono potenziamenti straordinari sul campo di battaglia. Eppure, nel corso delle varie serie di Dragon Ball persino un combattente come lui si è ritrovato a replicare tecniche altrui.

Vediamo insieme quali sono state le cinque tecniche rubate da Goku ad amici e avversari e diventate iconiche. Iniziamo dal Taiyoken, o Colpo del Sole nell’adattamento italiano, un attacco peculiare di Tenshinhan e usato per sorprendere o lasciare accecato l’avversario con un intenso lampo di luce così da ottenere un significativo vantaggio. Introdotto durante il 22° Torneo Tenkaichi, il Taiyoken è stato usato in molte occasioni e Goku non ha trovato affatto difficile replicarlo e inserirlo nel suo arsenale.

Passiamo al Kienzan, o Cerchio Magico, ideato da Crilin e consistente nel formare con la propria energia un disco che ruota velocemente per poi lanciarlo all’avversario e tramutarlo in una lama straordinariamente affilata. Durante la battaglia contro Super Buu Goku non esita ad usarlo, e fa affidamento sull’attacco dell’amico anche durante il Torneo del Potere. In realtà, sono molti i personaggi ad usarlo a loro vantaggio, come C-18, o anche Cell e Freezer.

Trattiamo ora una trasformazione: il terzo grado del Super Saiyan caratterizzato da un ispessimento dei muscoli, raggiunto per la prima volta da Trunks del Futuro durante il Cell Game, e replicato da Goku. Sebbene si tratti di una delle forme meno elogiate, per via del rallentamento che causa nei movimenti del Saiyan, è comunque sorprendente che Goku sia stato in grado di raggiungerla così, giusto per provarla.

Arriviamo a Dragon Ball Super, in cui Goku riesce a usare la tecnica dell’Hakai, l’arte della distruzione condivisa da Beerus e dagli altri dèi della distruzione, contro Zamasu. Si è trattato di un utilizzo imperfetto della tecnica, ma le azioni di Goku restano memorabili e impressionanti, dato che ha cercato di usarla dopo averla semplicemente vista, e non essere stato addestrato da Beerus in persona come invece avverrà per Vegeta negli sviluppi successivi.

Infine, la tecnica più memorabile rubata da Goku è la Spirit Gun, o Raggio della Morte, di Freezer, come dimostrato durante il Torneo del Potere contro Caulifla e Kale. Goku che impara e usa una delle tecniche peculiari di un villain storico e rilevante come Freezer è un evento unico nel franchise di Dragon Ball.

Quali tra queste tecniche rubate da Goku vi colpisce di più? Ditecelo nei commenti.