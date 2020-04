Dragon Ball: ecco le 5 tecniche più utilizzate da Goku

Per anni abbiamo urlato "Onda Energetica", o "Kamehameha" per i puristi, insieme a Goku mentre cercava di sconfiggere i tanti cattivi che gli si paravano davanti. Nei momenti più critici, alzavamo le mani per dare la nostra energia al protagonista in modo da fargli usare la Genkidama. Ma quali sono le tecniche più utilizzate in Dragon Ball da Goku?

Il sito CBR.com ha deciso di stilare una sorta di classifica con i cinque attacchi più utilizzati da Goku nel corso di Dragon Ball, affiancandolo ai nomi di cinque tecniche che sono state usate poco e difficilmente rivedremo. Tra le più utilizzate inevitabilmente c'è la Kamehameha, conosciuta grazie all'anime in italiano come Onda Energetica. È una delle tecniche più fanno pensare immediatamente a Goku, utilizzata da quando la imparò dal Maestro Muten nelle prime fasi dell'avventura.

Segue poi il Kaiohken, tecnica imparata grazie a Re Kaioh in Dragon Ball Z durante il suo primo periodo da morto. È sicuramente una delle abilità più eccitanti del protagonista, capace di aumentare due, tre o anche venti volte la forza del fisico. È stata vista in azione durante la saga dei Saiyan e quella di Freezer.

Ci sono poi le tecniche Kiai, dove Goku colpisce l'aria con un pugno talmente forte da provocare un'onda d'urto. In una versione evoluta, queste tecniche sono state utilizzate anche recentemente in Dragon Ball Super mentre Goku era in stato di Ultra Istinto. C'è poi un'altra tecnica che sfrutta il ki, ovvero la raffica di Kamehameha. È una delle tante varianti della Kamehameha e Goku ne fa utilizzo dalla saga di Freezer in poi.

Infine c'è la Genkidama, o Energia Sferica, un attacco eccezionale e che Goku ha utilizzato poche volte in Dragon Ball ma sempre come attacco risolutivo. Altra tecnica imparata da Re Kaioh, Goku la utilizza contro Vegeta con l'aiuto di Crilin, contro Freezer e contro Bu nel finale di serie. Siete d'accordo con le tecniche nella lista o pensate ce ne manchi qualcuna?



Di recente i fan hanno votato anche la miglior trasformazione di Vegeta mentre Goku avrebbe dovuto lasciare il suo ruolo a Gohan.