Dragon Ball, 5 villain finiti ingiustamente nel dimenticatoio: ve li ricordate?

Esistono villain che hanno plasmato i futuri antagonisti di Dragon Ball e villain che, al contrario, sono stati facilmente dimenticati. Di chi stiamo parlando? Proseguite con la lettura se avete voglia di sbloccare dei ricordi che vi sembrava di aver perso per sempre.

Innanzitutto, non può mancare in questa lista il Maestro Shen, anche conosciuto come Maestro della Gru. Rivale del Genio delle Tartarughe e insegnante di Tenshinhan, è un combattente crudele e spietato. Purtroppo, è scomparso molto velocemente dalla narrazione.

Re Gurumes, invece, è comparso esclusivamente nel film Dragon Ball: La leggenda delle sette sfere, famoso per aver leggermente modificato la prima ricerca delle Sfere del Drago. Gurumes è un re avido che, a causa dei rubini del sangue maledetti, sepolti sotto il suo regno, diventa ancor più bramoso di ricchezze e si trasforma in un mostro terrificante.

In Dragon Ball è presente persino Lucifero, il signore dei Demoni. Il suo piano di distruzione del Sole viene sventato ovviamente da Goku e compagni, che condannano velocemente il villain all'oblio.

Utilizzato come minaccia principale nel film Dragon Ball Z: La vendetta divina e in una saga di riempimento della serie originale, Garlic Jr è stato un personaggio apprezzato dalla maggior parte della fanbase, eppure è uno dei pezzi di lore più trascurati dell'opera. Per chi fosse interessato, la Saga di Garlic Jr. di Dragon Ball Z è arrivata su Prime Video, quindi non ci sono più scuse per dimenticarsi di lui.

Chiudiamo con il Dr. Lychee, un personaggio apparso per la prima volta nell'OVA Piano per annientare i Super Saiyan e nell'omonimo videogioco, rimasto confinato sul suolo nipponico e per questa ragione sconosciuto ai più. Lychee è il più grande scienziato della razza Tsufuru e il creatore di Hatchiyack, una macchina assassina con il compito di sterminare la razza Saiyan.

Vi ricordavate di questi villain? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

