Dragon Ball: 6 saiyan di cui molti lettori hanno dimenticato l'esistenza

Ciò che ha permesso al manga di Dragon Ball di fare un evidente salto di paradigma, e di portare così i linguaggi del racconto verso la loro sublimazione, è stata sicuramente la rivelazione delle radici saiyan di Goku. A quel punto la razza guerriera è diventata il crocevia della narrazione: anche se non tutti i suoi membri sono rimasti nella memoria dei lettori.

Quando si pensa ai saiyan, si tende – anche legittimamente – a focalizzare il pensiero sui personaggi che si iscrivono in Dragon Ball nell'albero genealogico di Goku: sia per ciò che essi arrivano a rappresentare per il protagonista, sia per la centralità di cui generalmente godono coloro che hanno occupato un ruolo – anche in termini parenterali – importante nella vita dell'iconico guerriero. Se, perciò, ogni discussione sulla razza in questione prende ripetutamente le mosse a partire dai figli di Goku, oltre – come è logico che sia – a Vegeta e alla sua progenie, così come a coloro le cui storie ruotano attorno agli eroi – si pensi, primi fra tutti, a Broly – per il resto dei membri della specie sembra esistere solamente l'oblio: soprattutto se le (brevi e fugaci) traiettorie di cui sono stati oggetto in talune delle tante narrazioni collaterali in cui si suddivide il franchise creato da Akira Toriyama, si sono generate lontano dal baricentro narrativo dei protagonisti. Come accaduto, ad esempio, a Toteppo.

Il saiyan non ha mai avuto l'opportunità di esercitare un ruolo di primo piano, sia nel racconto, sia all'interno della propria razza di appartenenza, motivo per cui sono davvero in pochi a ricordarne le “gesta”. Eppure il guerriero ha rappresentato, indubbiamente, una delle figure cardine dei 5 Jiageya, ovvero di quel quintetto comandato da Bardack, e guidato dalla necessità – secondo il volere di Freezer – di conquistare i vari pianeti della galassia, al fine di soddisfare le fantasie imperialiste del villain. E dopo aver eseguito la pulizia etnica sul Pianeta Kanassa, il guerriero – l'unico a non presentare tra i saiyan un cuoio capelluto corvino, in continuità con quella regola infranta da Nappa in Dragon Ball – arrivato sul Pianeta Meat su sollecitazione dell'Imperatore, viene brutalmente sterminato da Dodoria.

Ma il quintetto guidato dal padre di Goku non era composto da soli membri di genere maschile: anzi, prima ancora che Gine rinunciasse a prendere parte alle attività di sterminio dopo aver sposato Bardack, anche la madre del protagonista ha occupato un posto nel gruppo di guerrieri, nel quale è poi rientrata anche un'altra figura femminile, ovvero Seripa. E per quanto la saiyan abbia sempre mostrato un temperamento rude e feroce, è pur vero che nello special televisivo Le origini del mito, mostra una certa complicità con il neonato Goku, prima di incontrare anche lei la morte sul Pianeta Meat, dove Bardack non era presente.

Le altre quattro figure cadute nel dimenticatoio della storia, sono poi entrare nel canone codificato da Toriyama grazie al lungometraggio del 2018. In tal senso, tra i (tanti) motivi per cui possiamo considerare Dragon Ball Super Broly il film canonico più importante del franchise, figura anche la naturalezza con cui la pellicola ha ricodificato l'immaginario dei saiyan, estendendone le connotazioni ad un palco di personaggi più ampio, dominati da singolarità e peculiarità evidenti. Ecco allora che figure come Beets e Leek decostruiscono, con la loro allergia al combattimento, la natura guerresca su cui si è fondata l'iconografia della razza, a cui seguono anche le immagini antibelliche incarnate da scienziati come Moroko e Nion, il cui ruolo, all'interno del sostrato sociale della specie, è di natura appunto scientifica, e non militare.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su