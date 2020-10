Dragon Ball 65: Molo ha finalmente scoperto l'importanza dei propri limiti

Nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super Goku ha commesso ancora una volta un grave errore, sottovalutando la malvagità di Molo, e dando a quest'ultimo un senzu, facendogli recuperare le energie e dando inizio ad un conto alla rovescia per il destino della Terra.

Recuperando la mano perduta durante il combattimento con Merus, Molo è riuscito ad utilizzare momentaneamente le abilità dell'angelo, scelta che ha avuto gravi conseguenze per il suo corpo, che di fronte all'immensità dell'energia angelica, ha cominciato a gonfiarsi e ha costretto Molo ad unirsi all'intero pianeta Terra per contenere così tanto potere.

Sembra quindi che l'Ultra Istinto sia troppo anche per il corpo di una creatura come Molo, capace di assorbire l'energia di milioni di forme di vita e pianeti, e la capacità di contenerlo dipendono direttamente dal controllo tenuto dalla persona che lo sta utilizzando, basti pensare a quando Goku ha risvegliato per la prima volta la tecnica divina durante lo scontro con Jiren al Torneo del Potere, i muscoli del Saiyan si erano gonfiati a dismisura, nel caso di Molo però, la totale assenza di un vero allenamento fisico svolto in passato, ha causato l'espansione a cui abbiamo assistito.

Ricordiamo che un fan ha realizzato una divertente vignetta per la fine della saga di Molo, e vi lasciamo alle teorie su come Vegeta potrebbe rimediare all'errore di Goku.