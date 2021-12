Dragon Ball: 7 cose che solo i veri fan della serie hanno provato a fare

Dragon Ball è stato per molto tempo, e continua ad esserlo dopo ben 37 anni dalla sua prima pubblicazione, uno dei franchise più apprezzati e seguiti da un'enorme parte degli appassionati del settore. Tuttavia, adottando toni scherzosi, ci sono 7 cose che solo un vero fan della serie può aver fatto.

Se seguite Dragon Ball da molto tempo, magari da quando eravate bambini, e siete cresciuti con le infinite trasformazioni di Goku, nel corso delle ormai numerose saghe, allora forse almeno uno dei seguenti "riti di passaggio da vero appassionato" vi suonerà familiare. Vediamo insieme sette trovate puerili per celebrare la propria passione per Dragon Ball. All'ultimo posto troviamo il classico tentativo di trasformarsi in Super Saiyan 3, con una folta chioma dorata, e sì, anche la conseguente sparizione delle sopracciglia.

Successivamente troviamo l'uso di un'intera confezione di gel per capelli per avere il perfetto ciuffo alla Goku, per poi passare giorni a lavare via i residui. In quinta posizione troviamo le accese discussioni con gli amici e i compagni di scuola riguardanti la vittoria, o sconfitta, di Goku contro Superman o gli altri supereroi Marvel e DC. Al quarto posto troviamo l'infinita e frustrante attesa di vedere una spettacolare sfera Genkidama scaraventata addosso a Freezer, solo per rimanere profondamente delusi.

In fondo al podio vi è lo shock dovuto al sacrificio di Goku contro Radish, nella prima saga di Dragon Ball Z. Nessuno può definirsi grande appassionato dell'opera se non ha realmente sofferto durante quelle scene. Seguendo l'esempio del buon Goku, la seconda posizione va all'ingozzarsi a più non posso, trangugiando quantità di cibo inenarrabili come il protagonista, pagandone le conseguenze nei giorni a venire.

La medaglia d'oro va, ovviamente, all'iconica posa assunta per fare la leggendaria Kamehameha, con la vana speranza che un guizzo d'energia si manifestasse sui nostri palmi. Quanti di questi riti avete provato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.