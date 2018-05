Dragon Ball: il 7 maggio è stato il Goku&Chichi Day!

Goku e Chichi sono certamente una coppia atipica, e soprattutto negli ultimi tempi Akira Toriyama non ha prestato particolare attenzione al rapporto tra il protagonista di Dragon Ball e sua moglie come in passato. In ogni caso, il 7 maggio i fan hanno celebrato il Goku&Chichi Day, una ricorrenza che ha "origini" ben specifiche.

Ci spieghiamo subito: il Goku&Chichi Day è una giornata celebrativa non ufficiale e istituita dai fan, che ricorre ogni 7 maggio a causa di un'analogia fonetica: in sostanza, quando si pronuncia in giapponese la data del 7/5 (ovvero, in numeri, appunto, il "sette maggio"), il suono prodotto risulta essere "Go Shichi".

Una pronuncia che ricorda, un po' alla lontana, la prima sillaba del nome di Goku e la pronuncia corretta di Chichi (Cici, appunto), ragion per cui i fan hanno deciso di celebrare la ricorrenza ogni 7 maggio. E nelle ultime ore, giacché il 7 maggio cadeva nella giornata di ieri, tanti appassionati hanno dedicato svariate fan art alla coppia di Dragon Ball, come ad esempio la bella composizione che potete ammirare in calce.

Certo, non si può dire a cuor leggero che Goku sia stato propriamente un buon marito nella sua vita, così come Chichi è stata tutt'altro che una dolce e adorabile mogliettina. Il sentimento tra i due, però, non si è mai sopito, nonostante la maggior parte dei fan continui a preferire la coppia composta da Vegeta e Bulma. Senza dimenticare, ovviamente, altre unioni storiche come Gohan e Videl o come la più recente composta da Trunks e Mai.

Qual è la vostra coppia preferita di Dragon Ball?