Dragon Ball: un abile artigiano ricrea alla perfezione la capsula dei Saiyan

Nel corso delle varie serie e saghe da cui è composto Dragon Ball il maestro Akira Toriyama ha dato sfoggio alla sua creatività immaginando anche l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie stravaganti e capaci di suscitare interesse negli appassionati. Tra queste si trovano le Attack Ball dei Saiyan, diventate reali grazie al lavoro di un artigiano.

Conosciute anche come sfere d’attacco o navicelle della razza Saiyan, le Attack Ball sono i piccoli dispositivi a bordo dei quali i guerrieri potevano viaggiare per lunghe distanze nello spazio aperto, definendo la traiettoria da seguire per raggiungere la destinazione programmata. Le lorodimensioni ridotte possono trarre in inganno, in quanto sono dotate di ogni tipo di comfort, oltre che ad un alto livello di tecnologia per limitare il consumo del carburante e quindi permettere di effettuare viaggi più lunghi a velocità comunque straordinarie.

Per ricordarle, vista la loro assenza in Dragon Ball Super, l’artigiano conosciuto sui social come Astral Blaster ha realizzato un’Attack Ball a dir poco perfetta, ricreando con attenzione ogni dettaglio, dalla poltrona all’interno, passando per le rifiniture quadrate della struttura interna, fino alla singolare modalità d’apertura della capsula, come potete vedere nel video riportato in calce. Cosa ne pensate di questa riproduzione delle Attack Ball di Dragon Ball? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere, vi lasciamo ad un riuscito cosplay di Videl con i codini, e ad una splendida figure da collezione di Trunks dal Futuro in arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.