Dragon Ball: ecco l'abilità unica dei Sayan purosangue

Molti tra i personaggi principali della saga di Dragon Ball, opera di Akira Toriyama, non sono esseri umani ma esseri appartenenti alla razza aliena dei Sayan. I Sayan sono decisamente più forti degli esseri umani e si sono evoluti per diventare la razza dei combattenti più forti.

Durante le svariate serie Dragon Ball, Goku e Vegeta non cambiano mai taglio di capelli, ad eccezione di quando Vegeta ha portato i capelli più corti nella serie non canonica Dragon Ball GT.

Non è strano per i personaggi mantenere lo stesso look nel loro franchise, specialmente quando si parla di anime e manga. In Dragon Ball però abbiamo visto più volte i personaggi principali cambiare di saga in saga. Crilin ad esempio alla fine di Dragon Ball Z ha i capelli, anche se finirà per tornare nuovamente alla sua caratteristica acconciatura in Dragon Ball Super. Yamcha cambia taglio diverse volte durante la saga e anche Bulma cambia spesso stile.

È proprio Vegeta a raccontarci di questo tratto tipico dei Sayan, dopo essersi allenato per un anno nella Stanza dello Spirito e del Tempo insieme a Trunks. Mentre i capelli di Trunks sono diventati molto lunghi, i capelli di Vegeta non sono cambiati di una virgola. Bulma chiederà spiegazioni, e Vegeta le spiegherà che i Sayan puro sangue mantengono lo stesso taglio di capelli con cui sono nati per tutta la vita. Questa teoria però non funziona con la barba, infatti una volta finito l’allenamento, abbiamo visto sia Goku che Vegeta con la barba.

Chissà se nuovo arco di Dragon Ball Super vedremo i nostri protagonisti sfoggiare una nuova acconciatura! Intanto, aspettiamo con ansia nuovi annunci a tema Dragon Ball Super al Jump Festa 2021, segnatevi sul calendario 19 e 20 dicembre.