Dragon Ball AF: riviviamo una versione anime del Super Saiyan 5 in questo video fan made

Nell'anno 2000, il mangaka Toyotaro (allora conosciuto come Toyble) e un altro artista chiamato Young Jiji, lavorarono insieme per dare vita a Dragon Ball AF, un sequel fan made di Dragon Ball GT creato per riempire il vuoto causato dalla fine dell'opera di Akira Toriyama. Il manga introdusse, tra le altre cose, la celebre forma del Super Saiyan 5.

L'opera, mai riconosciuta come ufficiale da Toriyama e Toei e - di conseguenza - definita semplicemente "fan made", riuscì comunque nell'intento di catturare l'attenzione dei fan, e portò Toyotaro a collaborare con Shueisha ed a lavorare, successivamente, su un'opera ufficiale del calibro di Dragon Ball Super.

Il Super Saiyan di quinto livello rimase quindi non canonico, ma alcuni fan riuscirono comunque a portarlo in vita realizzando, nel 2018, l'incredibile animazione fan made visibile in cima all'articolo. Il video è stato creato dagli utenti Rayjii ed Elordy ed ha ottenuto circa 20 milioni di visualizzazione su YouTube.

Nell'opera ufficiale, Goku attinge al potere del Super Saiyan 5 dopo aver visto lo spadaccino Hikaru uccidere la sua famiglia. Il Saiyan capisce di non poter battere l'avversario e, sopraffatto dall'ira, accumula il Ki con l'intento di causare un'esplosione e sconfiggere il nemico. All'ultimo istante però, Goku riesce a riprendere il controllo e si trasforma inaspettatamente nel Super Saiyan completo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il power up? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vi foste appassionati, vi consigliamo di dare un'occhiata alla fan art di Dragon Ball pubblicata qualche tempo fa, dedicata proprio al Super Saiyan 5.