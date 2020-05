Dragon Ball AF torna sotto i riflettori: un fan crea la sua statuetta di Gogeta SSJ5

Dopo Dragon Ball GT e con l'avvento di internet, il fandom di Dragon Ball si dedicò anima e corpo al "seguito" della storia, Dragon Ball AF, progetto nato da alcuni fan come un pesce d'aprile. L'immagine cardine di questa storia era un Goku Super Saiyan 5. Con Dragon Ball Super è stata poi scartata ogni possibilità di un adattamento ufficiale.

Nonostante ciò, ci sono ancora fan che sognano di vedere realizzati i progetti di Dragon Ball AF. Nella storia vedemmo Goku nella nuova trasformazione ma anche Vegeta. I due non potevano poi esimersi nel creare anche la fusione con danza Metamor, Gogeta Super Saiyan 5.

Un fan ha deciso di creare un modellino che probabilmente non verrà mai creato dai possessori dei diritti ufficiali, basandosi proprio su questa versione di Gogeta. In calce possiamo vedere il Super Saiyan 5 con lunghissimi capelli bianchi, quasi come il Super Saiyan di terzo livello, con il giacchetto nero e giallo solito della fusione che copre parte del petto dove si sviluppa una peluria bianca che arriva fino ai polsi, com'era per il Super Saiyan 4 visto in Dragon Ball GT. Vedremo mai un personaggio del genere in Dragon Ball Super?

