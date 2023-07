Dragon Ball, Toriyama non voleva realizzare un battle shonen: ecco perché cambiò idea

Akira Toriyama è l'autore giapponese più influente al mondo, conosciuto in ogni angolo del globo e fonte d'ispirazione per miliardi di persone per via del suo Dragon Ball. Il suo shonen ha fatto segnare un prima e dopo per l'industria del manga, ma inizialmente Dragon Ball non doveva essere come lo conosciamo oggi.

Sebbene Akira Toriyama non scrivi più manga da ormai molto tempo, la sua fama continua a echeggiare nel mondo colpendo anche le generazioni più recenti. Sapevate tuttavia che Dragon Ball non doveva essere lo shonen puro che in questi anni ha vfatto vendere milioni e milioni di copie?

In occasione dell'uscita di "Dr Mashirito's Mightiest Manga Techniques", Akira Toriyama è tornato a disegnare Goku, ma non solo. Ha infatti rivelato alcuni dettagli sulla sua storia lavorativa e sul rapporto con l'editor.

A quei tempi, Akira Toriyama era un grande amante dei film di arti marziali, in particolare quelli di Jackie Chan sul Kung-Fu. Tuttavia, quando il sensei creò Dragon Ball aveva in mente di realizzare una storia d'avventura, con molti tocchi comici e pochi combattimenti. Questa idea di base, come ben sappiamo, è cambiata, soprattutto grazie all'influenza del suo primo editor. Kazuhiko Torishima è l'uomo che ha influenzato Akira Toriyama.

Fu Torishima-san a suggerire al maestro Toriyama di trasformare Dragon Ball in una storia in cui i combattimenti sono l'elemento dominante. Questa, tuttavia, era un'idea che ad Akira Toriyama non piaceva molto. L'autore si ricredette poi per via del successo assoluto ottenuto con La Saga del Torneo Tenkaichi.