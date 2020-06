Dragon Ball, Akira Toriyama rivela: 'Crilin? Non era un personaggio duraturo'

Quando si parla di Crilin molto spesso si tende a ironizzare in merito al suo personaggio. Eppure, nell'intero corso di Dragon Ball, il terrestre si è rivelato essere un elemento chiave della narrazione, nonché il motore che ha spinto Goku a raggiungere lo stadio di Super Saiyan.

Nonostante la sua importanza, andata sempre più a scemare nel corso della narrazione, Akira Toriyama non aveva previsto che Crilin durasse tanto a lungo come personaggio. In occasione dell'uscita nel 2004 di Dragon Ball Forever, il sensei chiarì il motivo per il quale scelse per il personaggio un nome tanto bizzarro. In Giappone, infatti, le persone tendono a soprannominare i monaci buddisti "kurikuri bozu", ovvero "la testa rasata dei monaci a forma di noce".

Inoltre, le arti marziali cinesi "Shàolìn-sì", sempre in Giappone, si pronunciano attraverso il termine "Shorin-ji". Il personaggio di Crilin, che è un monaco che proviene da Orin-Ji, è infatti un connubio tra i due termini nipponici. A ciò, inoltre, Toriyama aggiunse quanto segue:

"Questo è un nome che ho scelto in base all'ambientazione del personaggio. All'epoca, non avevo previsto che fosse un personaggio così duraturo nel tempo, motivo per cui gli ho dato questo nome senza senso."

Nonostante le sue bizzarre origini, Crilin resta ancora oggi un personaggio molto apprezzato, al punto che Toyotaro gli ha concesso un po' di spazio negli ultimi capitoli. Ma a proposito del piccolo eroe, sapevate che Toriyama è stato ispirato anche da un attore di Kill Bill per la sua creazione?