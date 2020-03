Dragon Ball: Akira Toriyama usò la Siberia come fonte d'ispirazione per una location

Negli anni, molte curiosità legate agli anime e manga che più ci piacciono sono venute fuori. Soprattutto questo sta avvenendo con il mitico Dragon Ball di Akira Toriyama. Recentemente un fan ha rivelato la fonte di'ispirazione del maestro per un'ambientazione.

Parliamo della location dove Goku si trova a combattere il Red Ribbon quando cerca di "scalare" la Muscle Tower. Se vi ricordate, il nostro eroe quando conclude il primo torneo Tenkaichi decide di mettersi in viaggio per trovare la Sfera del Drago con 4 stelle. Nel farlo, Goku incappa nel malvagio Red Ribbon che vuole le sfere per sè. Durante una di queste avventure, il piccolo protagonista finisce in una landa nevosa per poi essere soccorso da una ragazzina. Venuto a conoscenza del rapimento del sindaco della piccola comunità che lo ha accolto, Goku decide di lanciarsi al salvataggio (come ogni buon eroe che si rispetti) attaccando la Muscle Tower appunto.

Ora, tutti sappiamo che la Muscle Tower è ispirata al film di Bruce Lee The Game of Death ma, per quanto riguarda l'ambientazione, Toriyama si sarebbe ispirato alla Siberia, come ci ricorda una sua vecchia intervista del 1986, scovata da Derek Padula e postata sul suo profilo Twitter. Come si diceva in apertura della news, sono molte le curiosità legate a Dragon Ball e al suo autore. Ad esempio, recentemente vi abbiamo parlato della massacrante routine del papà di Goku e Vegeta quando lavorava per Weekly Shonen Jump e che il suo anime preferito è Nausicaa della Valle del Vento del grande maestro Miyazaki e che potete vedere anche voi su Netflix.